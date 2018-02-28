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'Beyine pıhtı atmasında erken müdahale çok önemli'

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdoğan, "Beyne pıhtı atması, alınacak tedbirlerle önlenebilir. İlk saatlerdeki müdahale kalıcı hasarların da önüne geçebilir." dedi.
28 Şubat 2018 23:28
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'Beyine pıhtı atmasında erken müdahale çok önemli'

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Erdoğan, beyine pıhtı atmasının alınacak tedbirlerle önlenebileceğini ancak sorun sonrasındaki ilk saatlerdeki etkili müdahaleyle de kalıcı hasarların önlenebileceğini bildirdi.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, sanatçı Kadir İnanır'ın geçirdiği rahatsızlıkla gündeme gelen beyine pıhtı atmasının kalp-damar hastalıkları, enfeksiyon, tümör ve travmalardan kaynaklanabildiğini aktardı.

Prof. Dr. Erdoğan, "Beyne pıhtı atması, alınacak tedbirlerle önlenebilir. İlk saatlerdeki müdahale kalıcı hasarların da önüne geçebilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de her yıl ortalama bin kişinin 2'sinde iskemik inme görüldüğünü ifade eden Erdoğan, beynin atardamarlarının herhangi bir nedene bağlı tıkanıklığı sonucu oluşan ve "pıhtı atması" olarak bilinen hastalığın, beyin damar tıkanıklığı veya iskemik inme olarak adlandırıldığını kaydetti.

"Beyni besleyen dört damarın akım hız ve kalibresi ölçülür"

Erdoğan, soruna, tıkanıklığa neden olan pıhtının ekseri ritm bozukluğu, kapak hastalığı, ileri kalp yetmezliği olan, kalpten veya ateroskleroza uğramış (kireçleşmiş) beyni besleyen damarlardan kaynaklandığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Yaş, cinsiyet ve yaşam şekli gibi faktörler pıhtı atmasını tetikleyebilir. Tedavide öncelikle yapılması gereken bu inme hastalığını olmadan önlemektir. Kilo fazlalığı, sigara, yüksek tansiyon ve kan yağlarının yüksekliği gibi risk faktörleri olan hastaların şah damarına yapılacak olan doppler ultrason denilen yöntem ile beyni besleyen dört damarın akım hız ve kalibresi ölçülerek hastada aterosklerotik plak varlığı tespit edilebilir. Eğer bu plak kalınlığı damar akışını engelleyen düzeyde değilse ilaç tedavisi başlanarak hastalık oluşmadan engellenebilir. Eğer plak belli bir yüzdenin üzerinde ise önerilecek tedavi öncelikle Karotid Endarterektomi (şah damarından aterosklerotik plak çıkarılması) olmalıdır. Bu cerrahiye uygun değilse stent ile damarın açılması yapılabilir. Karotid Endarterektomi, inmeyi engellemek için en sık kullanılan cerrahi yöntemdir. Bilimsel çalışmalara göre, karotid arterdeki daralma yüzde 70 ya da yukarısında ise Karotid Endarterektomi inme şansını azaltan en iyi yöntemdir. Bunun yanında yüzde 50-69 darlığı olanlarda da oldukça etkilidir."
Anadolu Ajansı
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