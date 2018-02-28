1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Meyvenin şekilsiz ve kurtlu olanını tüketin'

Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldırım, "İçi kurtlu diye tüketilmeyen meyveler diğerlerinden daha sağlıklı. Meyvenin içinde kurt varsa onda ilaç yoktur." dedi.
28 Şubat 2018 23:37
Yazdır
'Meyvenin şekilsiz ve kurtlu olanını tüketin'

Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Yıldırım, "İçi kurtlu diye tüketilmeyen meyveler diğerlerinden daha sağlıklı. Meyvenin içinde kurt varsa onda ilaç yoktur. O meyvede böcek beslenip ölmediğine göre insanda da hiçbir zararlı etkisi söz konusu değildir." dedi.

Üniversitenin Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır bitki ve böcekler üzerine bilimsel çalışma yaptığını belirterek içi kurtlu meyvelerin insan sağlığına zarar vermediğini ve daha faydalı olduğunu söyledi.

Pazar alışverişinde düzgün şekilli olmayan ve kurtlu meyvelerin tercih edilmesi gerektiğini anlatan Yıldırım, meyvelerin kurdunun temizlenerek yenmesini tavsiye etti.

Yıldırım, kurtlu meyvelerin atılmaması gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"İçi kurtlu diye tüketilmeyen meyveler diğerlerinden daha sağlıklı. Meyvenin içinde kurt varsa onda ilaç yoktur. O meyvede böcek beslenip ölmediğine göre insanda da hiçbir zararlı etkisi söz konusu değildir. Meyvenin içinde kurt hala yaşamayı başarmışsa demek ki meyvede zararlı madde kalmamıştır. Dolayısıyla kurtlu bir meyvenin üzerinde kimyasal madde taşımadığından emin olabilir ve daha rahat tüketebiliriz. Bu konuda birçok bilimsel araştırma yapılmıştır ki zaten mantıkla da bunu idrak etmek mümkün."

Yıldırım, yurt dışından gelen yabancı bilim adamlarıyla bitki ve böcekler üzerine yaptıkları arazi çalışmalarında bu kişilerin de meyveleri kurtlarıyla yediklerini gözlemlediğini dile getirdi.

Kendisinin de pazar alıverişinde özellikle kurtlu meyveleri alıp tükettiğini belirten Yıldırım, "Kurtlu meyvelerden hakikaten iğrenmemek gerekiyor. Kurt, meyvenin en güzel yerini yiyor siz de onu yiyorsunuz, yani proteinini siz tüketiyorsunuz. Dolayısıyla ben iğrenmediğim için bol miktarda kurtlu meyveleri seçip evimde yiyorum çünkü kurtlu meyvelerde ilaç kalıntısı olmadığı için herhangi bir kanser kalıntısının ortaya çıkma ihtimali yok." diye konuştu.

Prof. Dr. Yıldırım, tarımda zararlılar ile mücadelede kullanılan kimyasal maddeli ilaçların ürünleri zararlı hale getirdiğini ve sağlığı tehdit etiğini vurguladı.

"Meyvenin şeklinin güzel olması ilaçlı olduğunu gösterir"

Meyve ve bitkilerde kullanılan ilaçların ciddi anlamda kalıntı problemi oluşturduğunu ve insan sağlığını tehdit ettiğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Meyvenin şeklinin güzel olması da o meyvede bolca ilaç kullanıldığını gösterir. Bir elmayı tamamıyla yemeyin dörde bölüp yiyin. İlaçlı olduğunu düşündüğünüz meyveleri çok az tüketin. İlaçlı meyve az tüketildiğinde vücut onu rahatlıkla atıyor ama fazla yenilirse içindeki ilaç vücutta birikip kanseri tetikleyerek sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor."

Yıldırım, kimyasal mücadeleyi önlemek için biyolojik mücadeleye önem verilmesi gerektiğine işaret ederek "Ürünlerde kimyasal ilacı en son çare olarak düşünmeliyiz. Birçok zararlıya karşı kültürel, biyoteknik ve biyolojik mücadele yöntemleriyle önlem alabiliriz." bilgisini paylaştı.

Anadolu Ajansı
Bu haber 858 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Asıl kanser yapan Himalaya tuzu'
27 Şubat 2018 21:14		 'Meyvenin şekilsiz ve kurtlu olanını tüketin'
25 Şubat 2018 21:38
Kilosu dudak uçuklattı! 120 liradan satılıyor
24 Şubat 2018 18:04		 Demir eksikliğinin sebepleri nelerdir?
22 Şubat 2018 22:53
B12 eksikliğine dikkat
20 Şubat 2018 23:29		 Doğal balda dikkat çeken farklar!
19 Şubat 2018 22:18
Çay mı daha faydalı kahve mi?
18 Şubat 2018 21:36		 Kanser ve diyabete karşı tam buğday ekmeği önerisi
17 Şubat 2018 23:36
Beyaz çayın sağlığa faydaları araştırılıyor
17 Şubat 2018 17:29		 Yavaş yemek obezite riskini azaltıyor
13 Şubat 2018 11:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Akademik teşvik neden kaldırılmalı?
Kız öğrencinin ablası tacizi anlattı!
Kira geliri elde edenler için beyan dönemi başlıyor
Kılıçdaroğlu'nun kızı dairesini Güneş Gazetesine sattı
1 Mart 2018'den önemli gündem başlıkları
Hayalimdeki 2053 Türkiye'si
Ankara'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
Emine Erdoğan, Moritanya'da Maarif Okulu'nu ziyaret etti
Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik
Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kendi olmak 2
tanker 1
yüksek sesle kahkaha atmak 3
alisson becker 2
xiaomi 2
hayat devam ediyor 2
şimal 2
gladyatör 1
kız çocuklarının erkek çocuğuna kıyasla güçlü yetişmesi 2
takip 2
SON İLANLAR
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
YSK Personel Alım İlanı
Göksun Mehmet Sağlam Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Salihli Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Jandarma Lojistik Hizm. Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Van Gürpınar SYDV Personel Alım İlanı
DSİ Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam