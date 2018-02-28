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28 Şubat'ta, okul müdürünün eşkıyalığı unutulmayacak
28 Şubat zulmünün en çarpıcı örneklerinden birini okul müdürü Servet Özgür yapmıştı
28 Şubat zulmünün en çarpıcı örneklerinden birini okul müdürü Servet Özgür yapmıştı.
28 Şubat zulmünün en çarpıcı örneklerinden.
Hemşirelik Bölümünü birincilikle bitiren Behiye Karadeniz'in ağzını kapatarak susturan okul personeli kadın ve
tehditler savuran dönemin okul müdürü Servet Özgür'ün yanına bu hadsizlikleri kar kaldı,
yargı önünde hesabı sorulmadı!
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