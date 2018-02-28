'Yüz felcine karşı kulaklarınızı koruyun'

Kış aylarında ortaya çıkan yüz felci, dudak uçuğu ya da kulak enfeksiyonu gibi rahatsızlıklardan sonra da görülebiliyor.

Yüz kaslarında görülen güçsüzlük durumunu yüz felci olarak tanımladıklarını belirten Memorial Bahçelievler Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Hale Tüzün, "7. sinir olarak adlandırılan fasial sinirin yüzde kaş, alın, burun kanadı, ağız kenarı gibi mimik kaslarını hareket ettirmektedir. Bu sinirin beyin sapından çıktıktan sonra ilerlediği yol boyunca soğuk hava, travma ve çeşitli enfeksiyonlar gibi nedenlerle hasarlanması yüz felcine neden olabilir. Yüz felci vakaları özellikle kış aylarında artış göstermektedir" diye konuştu.

"SOĞUĞA MARUZ KALDIKTAN BİRKAÇ GÜN SONRA ORTAYA ÇIKAR"

Kişinin soğuk ve rüzgarlı hava ile karşılaşması sonucu yüz felciyle karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Uzm. Dr. Tüzün, belirtileri şöyle sıraladı:

"Söz konusu sinir, kulak kemikleri içerisinden geçerken şişmekte, ödemlenmekte ve kemik kanalı içerisinde sıkışmaktadır. Bu şekilde yüz felci ortaya çıkmaktadır. Sinirdeki hasarlanmanın derecesine bağlı olarak belirtilerin şiddeti ve ortaya çıkma süresi değişmektedir. Kişinin kaşını kaldıramaması, gülümserken ağzının bir tarafa çekmesi, yutma güçlüğü, ağız bölgesini düzgün tutamaması, alnını kırıştıramaması, gözünü kapatamaması, ıslık çalamaması ve balon şişirememesi gibi belirtiler görülebilmektedir. Yüz felci soğuğa maruz kaldıktan birkaç gün sonra yavaş yavaş ortaya çıkabilir. Öncesinde kulak arkasındaki sinirin sıkışmasına bağlı olarak zonklayıcı bir kulak ağrısı görülebilir. Bu durumda vakit kaybedilmeden bir uzmana danışılmalıdır."

"DUDAK UÇUĞU DA YÜZ FELCİNE GÖTÜREBİLİR"

Dudak ve çevresinde çıkan uçuk sonrasında da yüz felci görülebildiğinin altını çizen Uzm. Dr. Tüzün, "Uçuğun yüzden sinire ve sinir köküne yayılmasıyla yüz felci ile ilgili şikayetler ortaya çıkabilir. Genellikle bağışıklık sistemiyle ilgili bir sorun olduğunu düşündüren herpes enfeksiyonu ile kendini gösteren uçuklar yüz felcinin nedenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Uçuk çıktıktan sonra tedavisi ihmal edilmemeli, yüz felci riskine de dikkat edilmelidir. Bunun dışında kulak enfeksiyonlarının yayılması da yüz felcine yol açabilir" ifadelerini kullandı.

"KISA SÜREDE GEÇMESİ İÇİN ERKEN MÜDAHALE ÖNEMLİ"

Yüz felci tedavisinde birtakım ilaçlar kullanıldığını söyleyen Tüzün, 6'ıncı aydan sonrasına dikkat çekti. Tüzün, "Ne kadar erken dönemde başlanırsa tedavi başarısının da o kadar yüksek olduğu görülmektedir. Çoğunlukla ilk 3- 8 hafta düzelmenin maksimum olduğu dönemdir. 3-6 ay içinde düzelme süreci devam eder. Yüz felcinin 6. aydan sonra da geçmeyip kalıcı hale gelmesi durumunda, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanlarıyla durum değerlendirmesi yapılır ve cerrahi yöntemlerle sinirin rahatlatılması mümkün olabilir. Yüz felci tekrarlayıcı olabilmektedir. Özellikle altta yatan diyabet, tiroit hastalığı gibi nedenler varsa tekrarlama riski artar" dedi.

Tüzün, yüz felci ile ilgili bilinmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

"Soğuk havalarda rüzgara maruz kalmamak önemlidir. Kulak bölgesi ve yüz, kaşkol, kalın bir şal, bere, kapüşonlu montlar ya da kulaklıkla korunmalıdır. Banyo sonrası hemen dışarı çıkılmamalıdır. Özellikle saçlar ıslak bırakılmamalı ve diplerine kadar iyi kurutulduğundan emin olunmalıdır. Kişide tiroit veya diyabet gibi hastalıklar varsa kontrol altına alınması önemlidir. Bebeklikten itibaren her yaş grubunda görülebileceği için özellikle çocukların soğuktan doğru korunması gereklidir. Deniz kenarı ya da yüksek alanlar gibi rüzgarın yoğun bir şekilde hissedildiği bölgelerde kulak ve yüz bölgesinin korunmasına daha çok dikkat edilmelidir. Soğuk havalarda araba kullanırken ya da seyahat ederken camı açmak da yüz felcine yol açabilir. O nedenle ortamın havalandırması doğru yapılmalıdır."