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1 Mart 2018'den önemli gündem başlıkları
01 Mart 2018 00:02
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1 Mart 2018'den önemli gündem başlıkları

1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AFAD Başkanlığında düzenlenecek "Deprem Sempozyumu" programına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Osman Durmaz Vakfı ile Yozgat Valiliği Arasında 16 Derslikli Okul Yapım Protokolü imza töreni ile KOSGEB 5. KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00/11.00)

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile Yargıtay 150. Yıl Hatıra Ormanı fidan dikimi törenine katılacak.

(Ankara/12.30)

4- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Somali, Kırgızistan ve Libya sağlık bakanlarıyla görüşecek.

(Ankara/11.00/11.45/12.30)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Hatay'ı Dinliyoruz" programına katılacak, partisinin il başkanlığını, belediyenin kadın lokalini, valiliği ve şehit ailesini ziyaret edecek.

(Hatay/09.30-17.00)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, basın açıklaması yapacak, Çalık Camisi'ni ve Jandarma Alay Komutanlığı'nı ziyaret edecek.

(Gaziantep/10.00/Kilis/12.00/12.30)

7- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Yükseköğretimden Endüstriye: Nitelikli İnsan Gücü Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB Yeni Başkanlık Binası'ndaki "KOSGEB 5. KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vergi Konseyi'nin Intercontinental Otel'de yapılacak 130. Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunacak, Cankurtaran Tüneli'nin trafiğe açılışını gerçekleştirecek, valiliği, belediye başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Artvin/10.30-14.30)

4- Türkiye İhracatçılar Meclisi, şubat ayı ihracat rakamlarını açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

5- TÜİK, ocak ayı motorlu kara taşıtları ile 2014-2016 dönemi girişimcilik istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

6- İstanbul Ticaret Odası, şubat ayı perakende ve toptan fiyat değişimini açıklayacak.

(İstanbul/12.00)

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/14.30)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları.....

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin 15'i tutuklu, 1'i firari 27 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı dava, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanıldığı belirlenen Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşılaşacak.

(İstanbul/20.30)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi 24. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya'nın Ax Armani Exchange Olimpia Milan takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Milano/22.45)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek finalinde Mersin Büyükşehir Belediyespor-Reyer ve ESBVA LM-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Mersin/18.30/Villeneuve d'Ascq/22.00)

Anadolu Ajansı
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