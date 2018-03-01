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Kılıçdaroğlu'nun kızı dairesini Güneş Gazetesine sattı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'na ait olan ve değerine ilişkin tartışmalara konu olan Ataşehir'deki daire ile ilgili bugün önemli bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi...
01 Mart 2018 00:05
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Kılıçdaroğlu'nun kızı dairesini Güneş Gazetesine sattı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'na ait olan ve değerine ilişkin tartışmalara konu olan Ataşehir'deki daire ile ilgili bugün önemli bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi. Hürriyet'in edindiğindiği bilgilere göre, Zeynep Kılıçdaroğlu, söz konusu daireyi 100 bin dolar karşılığında Güneş Gazetesi'nin sahiplerine sattı. Tapu devir işlemleri saat 16.00'da tamamlandı.

Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu, kısa bir süre önce bir mektup yazmış ve söz konusu daireyi 100 bin dolara satmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Kılıçdaroğlu da daire için "Ev benim üstüme olmadığı için kızımın evi. Gazeteye kızım doğrudan doğruya mektup gönderecek, 'vekalet verdiğiniz avukatı bildirin, evi satmaya hazırız' diye. Böylece '1 milyon dolarlık' evden kurtulmuş olacağız" demişti.

Zeynep Kılıçdaroğlu, söz konusu daireyi 100 bin dolar karşılığında Güneş Gazetesi'nin sahiplerine sattı. Tapu devir işlemleri saat 16.00'da tamamlandı

HABERİNİ YAPMIŞLARDI

Bir süre önce Güneş gazetesi, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini haberleştirmiş ve "100 bin dolar hazır tut sözünü. Güneş olarak biz o eve talibiz" manşetini atmıştı.

Hürriyet
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