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Kira geliri elde edenler için beyan dönemi başlıyor

Türkiye genelinde yüz binlerce hatta milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren beyan dönemi bugün başlayacak.
01 Mart 2018 00:17
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Kira geliri elde edenler için beyan dönemi başlıyor

Geçen yıl iş yeri ve meskeninden kira geliri elde edenler için beyan dönemi bugün başlıyor. 2017'de, kiraladığı konuttan 3 bin 900 TL'nin, iş yerinden ise 30 bin liranın üzerinde kira geliri olanlar 26 Mart'a kadar beyan vermek zorunda.

Her yıl 1 Mart'ta başlayıp 25 Mart'ta sona eren beyan dönemi, 25 Mart resmi tatile denk geldiği için bu günü takip eden ilk iş günü olan 26 Mart'ta sona erecek.

Kira gelirlerinde 1 Ocak-31 Aralık 2017 dönemi için istisna oranlar konutta 3 bin 900 TL, iş yerinde ise 30 bin TL olarak belirlendi.

İstisna haddinin üzerinde konut geliri elde edenler bu istisna oranı düştükten sonra beyanname verecek. İstisna oranı sadece bir konutta kullanılabildiği için birden fazla konuttan kira geliri elde edenlerin buna dikkat etmesi gerekecek. Öte yandan iş yeri kira gelirinde beyan sınırı geçilmesi durumunda istisna oranı düşülmeyecek.

Vatandaşlar internette "www.gib.gov.tr" adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi"ne giriş yapıp kendileri için hazırlanmış beyanlarını onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verebilecek. Ayrıca ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesine de beyanname verilebilecek.

İnternet kullanamayan veya vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üzeri mükellefler, okuma yazma bilmeyenler ile engelli ve hastalar "444 0 189" numaralı Vergi İletişim Merkezi'nden yardım isteyebilecek. Bu kimselere randevu sistemine göre Maliye Bakanlığından bir memur yardımcı olacak.

Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek.

"Beyan vermeyen cezayla karşılaşır"

Gayrimenkul uzmanı Hatice Kolçak, Maliye Bakanlığı'nın tapu, elektrik, doğalgaz, su abonelikleri ile banka, PTT, sigorta gibi kurumlardan aldığı bilgiler doğrultusunda kimlerin kira geliri elde ettiğini kolayca tespit ettiğini belirterek, bu dönemde beyan yapmanın önemine değindi.

Kolçak, "Kira gelirlerini beyan etmeyenler, eksik ve yanlış beyan verenler istisna oranından faydalanamadıkları gibi, kendilerine usulsüzlük ve vergi ziyaı cezası uygulanacaktır. Usulsüzlük ve vergi ziyaı cezası ile karşılaşmamak için kira geliri elde edenlerin dönem içerisinde beyanlarını vermesi önemlidir." dedi.

Hatice Kolçak, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binalarda oturan hak sahiplerine müteahhit ya da ilgili bakanlık tarafından ödenen kira ödemelerinin herhangi bir sözleşmeye dayanmadığı için kiralama işlemi sayılmadığını vurguladı.

Anne, baba, çocuk, kardeş, büyük anne, büyük babaya bedelsiz verilen konutlar için kira beyanı verilmeyeceğini ifade eden Kolçak, şu uyarıda bulundu:

"Ancak bu uygulama bir adet konutla sınırlıdır. Bir konuttan fazla aynı kişiye konut tahsis edilmesi durumunda emsal bedel uygulaması yapılması gerekiyor. Bu da konutun emlak vergi değerinin yüzde 5'ine denk geliyor. Hala, teyze, amca gibi akrabalara verilen bedelsiz konutlar için emsal kira uygulaması yapılması gerekiyor."

"İstisna tutarın altındakilerin beyanname vermesine gerek yok"

Kolçak, kira gelirlerinin vergilendirilmesi için ev veya iş yerinin kirasının nakden veya ayni olarak tahsil edilmiş olması gerektiğini belirterek, kiranın TL, döviz veya çek olarak alınmasının nakden tahsil edilmesi manasına geldiğini bildirdi.

Kiraların geçmiş yıllara ait de olsa tahsil edildiği senenin geliri olarak dikkate alınacağını dile getiren Kolçak, "Gelecek yıllara ilişkin peşin tahsil edilen kira bedelleri ise ödemenin yapıldığı yılın değil, gelirin ilgili olduğu yılın hasılatı olarak kabul edilir." diye konuştu.

Kolçak, geçen yıl için istisna tutarın konutta 3 bin 900 TL, iş yerinde ise 30 bin TL olduğunu anımsatarak, bu rakamların altında kira geliri elde edenlerin vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanname vermesine gerek olmadığını vurguladı.

Kira gelirlerini söz konusu dönemde beyan etmeyenlerin veya eksik beyan edenlerin istisna tutarlardan yararlanamayacağını vurgulayan Kolçak, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak, idarece bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan edilmeyen veya süresinde verilen beyannamede yer almayan konut kirası gelirlerini, süresinden sonra verilen beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabilecek olup, vergi ziyaı cezası kesilmeden yalnızca bir kat usulsüzlük cezası ve pişmanlık zammı öder. Konut ve iş yeri kira gelirinin birlikte elde edilip beyan edilmesi halinde, istisna sadece konut kira gelirine uygulanır."
Anadolu Ajansı
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