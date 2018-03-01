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Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik
Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
GEMİ SÖKÜM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 8/3/2004 tarihli ve 25396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemi Söküm Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinde yer alan "28/2/2018" ibaresi "28/2/2019" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
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