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İstanbul'da Kar yağışı başladı

İstanbul genelinde başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.
01 Mart 2018 01:17
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İstanbul'da Kar yağışı başladı

İstanbul genelinde başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kar yağışının etkisiyle Taksim meydanı beyaza büründü.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Taksim Meydanı'nda etkisini artırdı. Zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ait kar küreme araçları Taksim Meydanı'nda kar yağışı nedeniyle hazır bekletilirken, kar yağışının gece saatlerinde etkisin artırması bekleniyor.

Kar yağışı Avrupa yakasının büyük bölümünde, Anadolu yakasında ise Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, Kartal ve Pendik ilçelerinin yüksek kesimlerinde yer yer tipi şeklinde etkili oluyor.

Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ile kar küreme araçları, D100 Karayolu, TEM Otoyolu ve kentin ana arterlerinde hazır bekletiliyor.

Kar yağışının gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu.
İhlas Haber Ajansı
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