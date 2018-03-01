Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu ( İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir'in kuzeyi ), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 12 derece) azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Bitlis çevrelerinde beklenen kar yağışının akşam saatlerinden sonra yoğun olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, zirai don olayı vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Trakya, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli, Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif ve orta şiddette zirai don olayı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.