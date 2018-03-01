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Kaçarken köylere mayın döşüyorlar

Afrin operasyonunda Mehmetçik'ten kaçan teröristler, terk ettikleri köylerin dört bir yanına patlayıcı tuzaklıyor. Asker ve siviller için tehdit olan tuzaklar, TSK tarafından imha ediliyor
01 Mart 2018 06:00
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Kaçarken köylere mayın döşüyorlar

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı hız kesmeden devam ediyor. İlerleyişini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO milisleri ile PYD/ PKK'lı teröristler arasında yer yer sıcak çatışmalar yaşanıyor. Afrin'de ele geçirilen hemen hemen bütün köylerde teröristlere ait karargahlar bulunuyor.

Terör zulmünden kurtarılan siviller sağlık taramasından geçirildi.

2 BİN 184 TERÖR İSTETKİSİZ

Teröristler köylerden çekilirken bu karargahların etrafına ve köyün farklı noktalarına onlarca mayın ve el yapımı patlatıcı yerleştiriyor.

Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Zeytune köyünde teröristlerin karargah olarak kullandıkları binanın etrafına 6 adet patlayıcı tuzaklandığı tespit edildi. Farklı yöntemlerle birbirine bağlanan el yapımı patlayıcılar, dikkat çekmemesi için kapı diplerine ya da bahçedeki otların arasına saklanmış. Tuzaklar bomba imha ekipleri tarafından birer birer imha ediliyor. Köyler de tuzak risklerine karşı didik didik aranıyor. Teröristlerden temizlenen köylerdeki terör örgütüne ait sözde bayrak ve simgeler de ÖSO savaşçıları tarafından imha ediliyor.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamaya göre, Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekatın başlangıcından itibaren 2 bin 184 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Dün Afrin'in batısında Raco bölgesinde Haydar, Fekirke ve Cenke köylerinin teröristlerden temizlendiği bildirildi. Öte yandan yurt içindeki terör operasyonları da tüm hızıyla sürüyor. Hatay'ın Hassa ilçesinde bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır Lice'de ise araziye gizlenmiş 10 kg amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçti.

UĞUR YILDIRIM Gündem
Sabah
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