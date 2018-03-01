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O şirket, Kanal İstanbul'un çevresinde 6 yıldır arsa topluyor!

Babacan Holding, Çılgın proje olarak bilinen Kanal İstanbul'un çevresinde 6 yıldır arsa topluyor. 600 bin metrekare arsa stokuna ulaşan şirketin hedefi 5 yılda 10 milyarlık proje inşa etmek
01 Mart 2018 06:10
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O şirket, Kanal İstanbul'un çevresinde 6 yıldır arsa topluyor!

KAMUOYUNDA 'Çılgın Proje' olarak bilinen Kanal İstanbul gayrimenkul şirketlerinin de radarında.

Uzun yıllardır konuşulan proje için güzergah geçtiğimiz ay netleşti. Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu hattında hayata geçecek Kanal İstanbul için bu yıl ihale yapılması planlanıyor. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı, 45 kilometre uzunluğunda yapılacak olan Kanal İstanbul için ÇED başvuru dosyasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderdi. Resmi adımların atılmasıyla gayrimenkul şirketleri de bu güzergah üzerinde yatırım için çalışmalara başladı. Aslında sürpriz olmayan bu güzergah üzerinde 6 yıldır arsa alımı yaptıklarını belirten Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, "İşimizin ham maddesi arsa. Her 5 yılda bir şirketimizin yol haritasını çıkarıp o yönde hamle yapıyoruz. Arazi geliştirme konusuna odaklanan şirketimiz Kanal İstanbul çevresinde 6 yıldır arsa topluyor. Sazlıbosna, Şamlar, Dursunköy, Resneli, Hoşdere, Baklalı ve Balaban'da 600 bin metrekare arsamız var" dedi.

10 MİLYARLIK PROJE

Kanala komşu alanda yer alan arsalarda bu yıl ya da 2019 başında çalışmaya başlayacaklarını belirten Babacan, "Yatırım takvimimiz Kanal İstanbul'a da bağlı. İhale yapılmasını ve çalışmaların başlamasını bekliyoruz. Bir anda tüm arsaları devreye almayız. 5 yıl içinde aşama aşama ilerlemeyi planlıyoruz. Bu arsalarda yapılacak projelerinde değeri 10 milyar lirayı bulur" dedi. Sadece Kanal İstanbul çevresinde değil, gelişim potansiyeli gördükleri diğer ilçelerde de arsa aldıklarını belirten Babacan, Silivri, Çatalce ve Hadımköy'de 100 bin metrekare arsaları olduğunu dile getirdi.

'SEKTÖRE GÜVENİMİZ TAM'

Geçen yıl Esenyurt ve Bağcılar'da 2 konut projesini tamamladıklarını söyleyen İbrahim Babacan, 2016'da başladıkları 2 projede de çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Bunlardan birinin 1100 birimlik Esenyurt Premium ve Atatürk Havalimanı karşısındaki 900 birimlik Port Royal projeleri olduğunu belirten Babacan, iki projenin değerinin yaklaşık 1 milyar lira olduğunu kaydetti. Projeleri kendi arsalarında hayata geçirdikleri için ulaşılabilir fiyatla satma şansları olduğunu belirten Babacan, lokasyon avantajına da vurgu yaptı. Beylikdüzü'nde E5 üzerinde 1000 konutluk yeni bir projeye başlayacaklarını belirten Babacan, "Babacan Center adındaki projemizin değeri 600 milyon lira. Bizim gayrimenkul sektörüne güvenimiz tam. Doğru yerde doğru zamanda yapılan doğru iş talep görüyor" dedi.

4.6 MİLYON M2 KAMUYA AİT

KANAL İstanbul'un güzergahında yer alan Başakşehir, Küçükçekmece ve Ispartakule hattına bakınca da TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO projelerinin ağırlığı dikkat çekiyor. Şirket ihale edip özel sektör iş birliği ile Kayabaşı, Hoşdere, Küçükçekmece hattında 30 projeye imza atıyor. Emlak Konut'un bu güzergahta 4.6 milyon metrekare de arsası var. Bu alanda yaklaşık 23 bin konutun hayata geçmesi bekleniyor. Katarlı yatırımcılarla bu arsalarda ortak proje geliştirmek için görüşmeler sürüyor. Öte yandan özel sektörde Artaş İnşaat'ın da Resneli bölgesinde 400-500 dönüm arsası olduğu biliniyor. Fuzul Grup'un ise Kanal İstanbul güzergahında büyüklükleri 10 ile 50 dönüm arasında değişen 8 arsası var.

2011'de duyurulan ve 7 yıldır merakla beklenen Kanal İstanbul arsa fiyatlarını da etkiledi. 3. havalimanı, 3. köprü, ve Kanal İstanbul'un etkisiyle arsa fiyatlarında yüzde 3200'ü aşan oranda artışlar yaşandı.

Gülistan ALAGÖZ
Hürriyet
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