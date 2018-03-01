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Kaz çiftliğinde cinsel istismar olayında genç kızdan şaşırtan ifade

İstanbul Ataşehir'de Kayışdağı Mahallesi'nde kendisine ait kaz çiftliğinde yurttan kaçan kızları silah zoruyla alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan Abuzer Sayan'ın evinde polis baskınıyla kurtarılan 17 yaşındaki H.K.K.'nın emniyet ifadesi ortaya çıktı. Abuzer Sayan ile kız kardeşi A.K. aracılığıyla tanıştığını söyleyen H.K.K., "Annemle birlikte de onun evinde kalmışlığım var. Çocuklarına bakmam karşılığında beni evinde misafir etti. Ben kimseden zarar görmedim. Kardeşim A.K.'nin, benim ve Abuzer'in birlikte yaşadığımıza yönelik iddiaları yalan" dedi
01 Mart 2018 06:50
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Kaz çiftliğinde cinsel istismar olayında genç kızdan şaşırtan ifade

Ataşehir Kayışdağı'daki kaz çiftliğinde yurttan kaçan küçük kızların silahla alıkonulup, cinsel istismara uğradığı ihbarı üzerine geçen İstanbul Polisi, çiftliğe düzenlediği baskında, kızların görüntülerinin olduğu CD ile 2 adet tabanca ve 180 mermi ele geçirmişti. Çiftlik sahibi Abuzer Sayan'ın Ataşehir'deki evine de baskın yapan polis, evde yurttan kaçan kızlardan 17 yaşındaki H.K.K.'yı bulmuştu.

"ONUN EVİNDE ANNEMLE BİRLİKTE DE KALDIM"

Sabah'ın haberine göre, Üsküdar'daki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde psikolog eşliğinde ifade veren 17 yaşındaki mağdur H.K.K. adlı genç kız, 4 yaşındayken annesi ile babasının ayrıldığını ve daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yurtlarda kaldığını belirterek, "Şimdiye kadar İstanbul'da birçok farklı yurtta kaldım. Son olarak kaldığım yurttan yaklaşık iki hafta önce kaçarak, o sırada Pendik'te oturan annemin yanına gittim ve orada kaldım. 20 Şubat günü ise sabah saatlerinde, bir ay önce kardeşim vasıtasıyla tanıştığım, Ataşehir'de evi ve çiftliği bulunan Abuzer Sayan'ın yanına gittim. Kendisini tanıdığımdan beri abi-kardeş ilişkisi içerisinde bulunduğumdan çocuklarına bakmam karşılığında beni evinde misafir etti. Daha önce de yurttan kaçtığımda da annemle birlikte kendisinin evinde kalmışlığım vardır." dedi.

"SİLAHINA DOKUNMAMA İZİN VERMEDİ"

Kardeşi A.K.'nin ifadesinde Abuzer Sayan ile birlikte yaşadığı iddialarının doğru olmadığını belirten H.K.K., "Sabah saatlerinde evde bulunduğumuz sırada polisler eve gelerek Abuzer abiyi yakaladılar. Beni de yurttan kayıp olarak arandığım için buraya getirdiler. Evde yapılan aramada Abuzer abinin silahını buldular. Silahı daha önce kendisinde gördüm ama dokunmama izin vermiyordu. Abuzer Sayan'dan şimdiye kadar kötülük görmedim. Yurttan kayıp olduğum süre içerisinde başımdan olumsuz bir olay geçmedi. Kimseden herhangi bir şikayetim yoktur. Kardeşim A.K.'nin benimle ilgili Abuzer ile birlikte yaşadığımız, benim burada Abuzer ile kalmaya devam ettiğim iddiaları doğru değildir. Ben ne Abuzer, ne de başkasından zarar görmedim. Kimseden şikayetim yoktur." diye konuştu.

YARDIM ETMİŞ

Çiftlik sahibi Abuzer Sayan ise ifadesinde, "Sokakta kalmamaları amacıyla yanımda konaklamalarına izin verdim. Bir hafta kadar kaldılar. Onların temel ihtiyaçlarını karşılamak için bazen gittim. Sonra annelerine teslim ettim. 10-15 gün sonra 4 kişi yanıma geldiler. 'Yurttan kaçtık, kalacak yerimiz yok' deyip yurtta sıkıntı yaşadıklarını söylediler. 3-4 gün kaldılar. Çiftlikte de kamera sistemi yok. Tehdit ve şantaj yapmadım. Harçlık verip gönderdim" dedi. Bir kız çocuğunu, kızının Sancaktepe'de bulunan evine götürdüğünü kabul eden Sayan, şunları söyledi: "Burada 1 ay kaldı ama ben kalmadım. Kızıma sorduğumda çocuğun annesiyle konuştuğunu söyledi. Annesi beni aradı, gelip teslim aldı. Daha sonra annesi ve kızı çiftliğe geldi. Kalacak yerleri olmadığı için Ataşehir'de misafir ettim. 20 gün sonunda ayrıldılar. Kız geri döndü, annesinin kendisini satacağını söyledi. Sonra polis eve gelip kızı aldı. Beni; kızım, anneleri veya bilmediğim kişiler şikayet etmiş olabilir" iddialarında bulundu.
Sabah
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