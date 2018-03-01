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Aile hekimliğinde öğrenci kuyruğu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında, 2016'da imzalanan protokol ilk kez bu sömestr dönüşü hayata geçirilince çocuklar aile sağlığı merkezlerini kilitledi
01 Mart 2018 06:45
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Aile hekimliğinde öğrenci kuyruğu

İki bakanlık arasında 17 Mayıs'ta imzalanan Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği protokolü anaokulundan lise sona kadar okula giden çocukların yıllık periyodik izlem ve muayenelerinin kayıtlı oldukları aile hekimlerince yapılması kararı verildi. Bunların belirli bir program dahilinde il milli eğitim müdürlükleri ve halk sağlığı müdürlükleri tarafından planlanarak yapılması istenmişti. Ancak aradan geçen süre içinde herhangi bir uygulamaya geçilmedi. Geçtiğimiz günlerde ise Milli Eğitim Müdürlüğü, il müdürlüklerine gönderdiği bir yazıyla okullardan öğrencileri aile sağlığı merkezlerine yönlendirmesini istedi ve aileler çocuklarını merkezlere götürmeye başladı.

Gerek rutin görevleri gerek kış aylarında artan enfeksiyonlar nedeniyle yetişkin hastalardaki yığılma, gerekse ana okulundan, lise son sınıfına kadar çocuk ve ergenleri kapsayan kan alma, tarama ve muayene protokolleri aile sağlığı merkezlerinin içi ve önünde uzun kuyruklara neden oldu.

ORTALIK KARIŞTI

Bayrampaşa'da aile hekimliği yapan ve TTB (Türk Tabipleri Birliği) Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç, şunları söyledi: "Bir anda çocuklar hücum etti. Öğrencilerimiz ellerine verilen bir kağıt ile aile sağlığı merkezlerimize gönderilmeye başlandı. Bu izlemler, kalp, solunum, göz, kulak, boy, kilo, tansiyon ve diğer fizik muayeneler ile kan tetkiklerini de içeren bir bütünlük içinde yapılıyor. Bir muayene en az 15-20 dakika sürüyor. Kan tetkikleri ve bunların yorumlanması da ayrı bir zaman alıyor. Kanları alınan küçük çocuklar ağlıyor, bayılıyor, istemiyor. Diğer hastalarımıza zaman ayırmakta zorlanıyoruz. Çocukları da randevuyla almaya çalışıyoruz ama aksaklıklar, gerginlikler oluyor."

HER YIL TEKRARLANACAK

Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı ile okul çağındaki bütün çocukların bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasının sağlanması hedefleniyor. Program kapsamında, öğrencilerin yıllık periyodik muayeneleri aile hekimleri tarafından yapılmaya devam edecek.

Mesude ERŞAN
Hürriyet
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