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Terör tünelleri yerle bir edildi

Mehmetçik, PYD/PKK'lıların terör yuvasına çevirdiği Sakarkaya Tepesi'ndeki hendek ve tünelleri imha etti. Teröristlerin tünellerden Türkiye'ye sızmayı planladıkları belirlendi
01 Mart 2018 07:15
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Terör tünelleri yerle bir edildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör unsurlarından arındırılan stratejik öneme sahip Sakarkaya Tepesi'nde teröristler tarafından kazılan dev hendekler ve tüneller de yerle bir edildi. 6 Şubat'ta teröristlerden arındırılan stratejik öneme sahip, yaklaşık 800 rakımlı Sakarkaya Tepesi'nde teröristler tarafından iş makineleriyle inşa edilen dev çukur ve tüneller, adeta kaleyi andırıyor.

Serçe gözlüyor

Teröristlerin Kilis'in karşısındaki Burseya ile Darmık dağları arasındaki hakim tepeye savaş uçakları ve top atışlarından korunmak amacıyla yaklaşık 5 metre derinliğinde çukurlar kazdıkları, bunların içine de kalın beton duvarlarla tüneller inşa ettikleri ortaya çıktı.

Tünellerin bir bölümü yerle bir edilirken, teröristlere ait bol miktarda yaşam malzemesi de ele geçirildi. Teröristlerin tünelleri inşa etmek için kullandığı iş makineleri ise kullanılamaz hale getirildi. Oluşturulan çukur ve tünellerin askeri stratejiyle hazırlandığını belirten güvenlik kaynakları, bölgede çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

YPG/PKK'lı teröristlerin Sakarkaya Tepesi'ni savunmak için oluşturduğu tünellerde patlayıcı arama çalışmalarının sona erdiği bildirildi. Öte yandan, ASELSAN tarafından üretilen gece görüntü alabilme kabiliyetine sahip "Serçe" isimli hava aracıyla Mehmetçik bölgeyi 24 saat izliyor. Tünellerin bir bölümünün Türkiye sınırına doğru uzandığını dile getiren güvenlik kaynakları, teröristlerin buralardan ülkeye sızmayı amaçladıklarını ifade ediyor.

İki bin 184 terörist vuruldu

Zeytin Dalı Harekatı'nda dün itibarıyla 40. gün geride kaldı. Genelkurmay Başkanlığı, başarıyla süren harekatta önceki gün 101 olmak üzere toplamda 2 bin 184 PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Obüs ve top atışı

Genelkurmay Başkanlığı tarafından dün yapılan bilgilendirmede, Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin uluslararası hukuka dayanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde sivillere yönelik hassasiyet ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı içinde icra edilmekte olunduğu yinelendi.

Bilgilendirmede, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, kara ve hava operasyonları sonucunda 101 PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 184 olmuştur. Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" denildi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in batı ve kuzey kırsalında yer alan teröristlere ait mevziler, obüsler ve topçu atışlarıyla vuruldu. Kilis'te konuşlu sınır birliklerine de takviye topçu bataryaları ile mühimmat sevkiyatı yapıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden kente ulaşan zırhlı araçların yer aldığı konvoy, güvenlik önlemleri arasında sınır hattındaki karakollara gönderildi.

Bülbül'de artık Türk bayrağı dalgalanıyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'i içine alan güvenlik hilalinin tamamlanmasıyla birlikte her geçen gün Afrin merkeze doğru daha çok yaklaşılıyor. Bülbül Dağı'nda bir bölgede bulunan ve bir süre önce Türk jetleri tarafından vurularak imha edilen teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ait poster görüntülendi. Bu arada TSK ve ÖSO' nun tamamıyla kontrolü ele geçirdiği Bülbül merkezinde de Türk bayrakları dalgalanıyor.

Tamamıyla kontrolün sağlandığı Bülbül bölgesinde siviller ise bulunmuyor. Hilal kuşatmasının tamamlanmasıyla birlikte; Raco, Cinderes ve Afrin'e yönelik operasyonlar da hız kazandı. Bu nedenle Azez ve diğer bölgelerden çok sayıda ÖSO güçleri Afrin merkeze en yakın bölgelere kaydrırılıyor. Özellikle Raco ve Cinderes merkezinde, sivillere zarar gelmeden girilmesi amaçlanıyor. ÖSO güçleri, Raco ve Cinderes etrafındaki tepelerde sadece 1-2 km uzaklıktaki mevzilerde hazır bekliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in açıklamalarının ardından, gözler Zeytin Dalı Harekatına çevrilmişti.

Türkmen güçlerinden Mehmetçik'e destek

Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK ve ÖSO ile birlikte Türkmen birlikleri de mücadele ediyor. Operasyonda Türk ordusunun destan yazdığını belirten Türkmen birliklerinin komutanları önceliklerini Türkiye sınırına yakın noktadaki köyleri teröristlerden temizlemek olarak belirlediklerini ve bunu başardıklarını ifade etti. Türkmen komutanlar, "Teröristlerin elindeki Raco ve Cinderes beldelerini de en kısa zamanda teröristlerden alacağız" dedi. Türkmenler, teröristlerden kaybettikleri bölgelere mayın ve bombalı tuzaklar kurduğunu ve TSK'nın bu hain tuzakları da boşa çıkardığını kaydetti.

Reyhanlı eski günlere geri döndü

Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı 21 Ocak'tan itibaren roketli saldırıların hedefi olan Hatay Reyhanlı'ya 52 roket atıldı. İlçede dört kişi roketler nedeniyle hayatını kaybetti. Teröristlerin sınırdan temizlenmesiyle ilçe halkı rahat bir nefes aldı. Teröristlerin roket saldırısı nedeniyle bir ay boyunca kurulmayan çarşamba pazarı, tekrar kuruldu.

Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte endişelerinin sona erdiğini belirten ilçe sakinlerinden Hüseyin Filiz, "Roketlerin düştüğü zamanlarda çoğu aile çocukların psikolojisi bozulmasın diye Antakya, İskenderun, Adana gibi kentlerdeki yakınlarının yanlarına gittiler. Hayat şimdi normal seviyeye döndü. Aileler döndüler. Çocukların bir kısmı da bu haftadan itibaren okula başladılar" dedi. Pazarcı esnafından Fatma Tezcan (58) da "Çok şükür iyiyiz. Pazar kuruldu ve hayatımız normale dönmeye başladı" dedi.

TSK'dan köylülere sağlık taraması

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de terörden arındırdığı Mervane köyündeki 22 sivil, talepleri üzerine sağlık taramasından geçirildi. Afrin'in güneybatısında yer alan ve YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtarılan köyden doktor talebinde bulunuldu. Bunun üzerine, köyde yaşayan 12'si kadın, 9'u çocuk 22 sivil, bölgede bulunan birlikler tarafından Karakaya Karakolu'na intikal ettirildi. Karakolda bulunan sağlık ekipleri tarafından muayeneleri yapılan sivillerin emniyetli şekilde evlerine geri dönmeleri sağlandı. Bu arada askerler tarafından bölgedeki çocuklara hediye verildi.

'3 bin korucu hazır bekliyor'

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, "Afrin'e gitmek isteyen 53 bin korucu arkadaşımızın 3 bini şu an hazır bekliyor" dedi.

Sözen, güvenlik korucuları camiası olarak devlet büyüklerinden ricada bulunduklarını belirterek "Afrin'de polisimiz, askerimiz şehit olurken bunu bizim sadece basından izlememiz zorumuza gidiyor dedik. Askerimiz, polisimizle Sur'da, Cizre'de, Nusaybin'de, Yüksekova'da ve diğer yerlerde, başta çukur ve hendek olaylarında olmak üzere 40 yıllık terörle mücadele içerindeyiz. Bu bağlamda onları Afrin'de de yalnız bırakmamak için talepte bulunduk" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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