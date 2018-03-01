'5 yılda 10 yıllık iş' sözü

Ara seçim yapılan 1 Kasım 1992 tarihinde Bakırköy'den ayrılarak kurulan ve ilk belediye başkanını seçen Bahçelievler, belediyecilikte 25'nci yılını doldurdu. Bu süre içerisinde 6 kaymakam ve üç belediye başkanı Bahçelievler'de görev yaptı.

16.4 km2 yüzölçümü ile tarihi yarımadaya, havaalanına yakınlığı, E-5 ve TEM otoyollarına sınır olması, önemli sanayi ve ticaret merkezlerine ev sahipliği yapması nedeniyle hızla gelişti.

Özellikle 2004 yılında göreve başlayan Osman Develioğlu'nun belediye başkanlığı döneminde Bahçelievler'in yıldızı iyice parladı. Planlı bir şehirleşme, borçsuz bir belediye ve insan odaklı bir yönetimle belediyecilikte altın yıllarını yaşayan Bahçelievler İstanbul'un parmakla gösterilen en modern ilçelerinden biri haline geldi. Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu belediyenin tamamen öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiği projeleri Milliyet'e değerlendirdi.

- 2004 yılında, 'Görevde olduğum 5 yıllık sürede 10 yıllık çalışma yapacağım' diye bir söyleminiz vardı. Yaklaşık 14 yıllık süreçte bu sözünüzü ne kadar tutabildiniz?

Her insanın durumu ne olursa olsun, çevresine, yaşadığı ülkeye, bölgeye borcu vardır ve o borcu ödemesi gerekir. O borcu nasıl öder? Tabii ki yaptığı işin en iyisini, en kalitelisini yaparak. Gelişmiş dünya ülkelerini bizim yakalamamız gerekiyor. Dünya ülkelerini düşündüm ve bir şey yapmamız gerektiğine karar verdim. Gelişmiş dünya ülkelerini yakalayabilmek için, bizlerin ve hepimizin bulunduğumuz yerde biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor. Onlardan daha fazla çalışmamız gerekiyor, büyüme hızımızın onlardan daha fazla olması gerekiyor. İnsanın kendine verdiği söz çok önemlidir. Ben bu niyetle yola çıktım ve bir dönemde iki dönemlik iş yapacağım dedim, böyle çıktık yola. 1992 yılında ilçe olan Bahçelievler'e bizim göreve geldiğimiz 2004 yılına kadar geçen 12 yıllık süreçte yapılanlardan daha fazlasını biz ilk 5 yılda yaptık.

- Çocuklar için ne gibi projeler yaptınız?

Alt yapı deseniz en az 30 yılda yapılacak işleri yaptık. Spor konusunda da öyle 40 yıllık Bahçelievler tarihinde 9 tane kapalı spor salonu vardı. Buna 19 tane ilave. Burada hesap yapın 5 yılda 10 yıllık işin olup olmadığını, sağlık alanında da derseniz yine öyle, 40 yıllık Bahçelievler tarihinde 7 tane sağlık ocağı vardı. 14 yıllık Bahçelievler tarihinde bu sayı 21'e çıktı. Bizim ilçemizde 1 tane kapalı ya da açık yüzme havuzumuz yoktu. Hemen 5 tane havuz projelendirdik ve halkımızın hizmetine sunduk. Ayrıca sadece çocuklarımız için 4 yeni Semt Spor Merkezi inşa ederek çocuklarımızın hizmetine sunduk.

'Şehre ruh katan insandır'

Bir şehir düşünün ki, bu şehri siz dört dörtlük mamur ettiniz, şu anki yolarımızın iki ya da dört misli daha geniş olduğunu düşünün, yeşil alanlarının beş misli olduğunu, binalarının her şeyi mükemmel olduğunu düşünün ama bu şehirde insan olmadığını düşünün, ne işe yarar. Bu şehre ruh katan, anlam katan, mana katan insandır. O halde bizim insanın ruhuna yönelik çalışmalar da yapmamız gerekir. İşte bu çalışmalar eğitim çalışmaları, kültürel çalışmalar, sportif çalışmalar, sosyal çalışmalardır. Bunların, belediyecilikte bizim olmazsa olmazımız olan fen ve imar çalışmalarımızla beraber at başı gitmesi lazım. İşte biz bunları beraber götürüyoruz.

Marka şehir oluşturma gayreti

- Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

İstanbul'un en nadide ilçesi Bahçelievler için yapacaklarımız elbette bitmedi. Bahçelievler çok büyük bir marka, ama bu markanın içinin dolu olması gerekiyor. Biz buna gayret ediyoruz. İçini doldurmak istiyoruz ve ismini duyurmaya çalışıyoruz. Bu şehri, herkesin gıpta ettiği, modern ve yaşanabilir bir şehir yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. El ele, gönül gönüle, güçlü Türkiye'nin örnek ilçesi Bahçelievler'i birlikte inşaa edeceğiz. Bahçelievler'de yaşamak bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığın keyfini halkımız, her geçen zamanda biraz daha yakından hissedecek. Gelinen bu nokta, günübirlik kararların değil, vizyoner bakış açısının, özverili çalışmanın ve marka bir şehir oluşturma gayretinin sonucudur. Yönünü Avrupa Birliği'ne dönmüş Türkiyemizde, vizyonumuzu geleceğin baş döndürücü değişimi üzerine inşaa ediyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'de bilimin, sporun ve sanatın merkezi olan, gelişmiş, modern ve dinamik bir Bahçelievler markası için yolculuğumuz sürüyor. Bu şehri, gelecek kuşaklara en güzel hali ve güzelliğe yaraşır kompozisyonla bırakacağız.

Yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak

- Spor dendiğinde artık akla ilk Bahçelievler geliyor faaliyetleriniz nelerdir?

Göreve geldiğimiz 2004 yılında Bahçelievler'in tek bir yüzme havuzu yoktu. Geçen süre içerisinde sportif yatırımlarda parmakla gösterilecek hizmetler yaptık. İlkokul 4'ncü sınıfa giden çocuklarımızın beden eğitimi derslerini yüzerek değerlendirdikleri 4 tane semt havuzumuz sadece İstanbul'da değil Türkiyemiz için örnek projelerdir. 'Bahçelievler'de yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak' sloganıyla 2 yıl önce başlattığımız bu proje kapsamında servis otobüslerimizle çocuklarımızı okullarından alıp yüzme havuzlarımıza getiriyoruz.

5 bin kişi kapasiteli merkez

Başkan Osman Develioğlu, "Bahçelievler'e, İstanbul'un en büyük kongre merkezlerinden birini inşa ettik. Kocasinan da önümüzdeki günlerde açılışını yapacağımız kongre merkezimiz, 5'i yeraltına toplam 10 kattan oluşuyor. Aynı anda, 3 faklı salonda toplamda 5 bin kişinin yer alabileceği merkez uluslararası toplantılara da ev sahipliği yapacak olup sadece Bahçelievler'in değil İstanbul'un da en önemli eserlerinden biri olacak" dedi.

Çevre bizim geleceğimiz

Bahçelievler'i yaşanmaktan keyif alınan, adına yaraşır bir ilçeye dönüştürmeyi amaç edinerek, 14 yılda yaklaşık 1 milyon 842 bin m2 yeni yeşil alan kazandırdık. Diğer bir deyimle 2004 yılında 590 Bin m2' olan yeşil alan miktarını 14 yılda 2 milyon 312 bin m2'ye çıkartılarak % 291 oranında arttırdık. Aktif yeşil alan miktarının vatandaşlarımızın gelişimi ve sosyalleşmesi açısından ne kadar önemli olduğu bilincinden hareketle, mülkiyet problemi olmayan her alan üzerinde projelendirme yaparak, 2004 yılında 48 olan park sayısını, 2017 yılında 108'e çıkardık.

Bahçelievler, 750 bin nüfuslu olmasına rağmen, gündüz 1 milyonun üzerinde insanı ağırlayan, 11 mahallesi 38 ana arter cadde, 60 ana arter niteliği taşıyan cadde ve 1309 sokağı ile kentsel yapısını oluşturan, İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı. Yakın geçmişte hizmete giren metrobüs, Havalimanı-Aksaray güzergahındaki hafif raylı sistem, Bahçelievler'i İstanbul'un kent bütünlüğüne etkili bir biçimde bağlayarak ilçe ulaşımında rahatlık sağlamıştır. Yapımı devam eden metro ağlarının tamamlanmasıyla da ulaşım aksı merkezlerinden biri olacak.

Çalışmalarımızın ağırlık noktasını, ülkemizin de geleceğine emanet edeceğimiz çocuklarımıza yönelik yaptığımız çalışmalar oluşturmaktadır. Çocuklarımızın daha güzel ortamlarda eğitim yapabilmeleri için okullarımızın tüm fiziki ihtiyaçlarına cevap vermenin yanında, 19 okulumuzun bahçesine kapalı spor salonu yaptık. Bilgi toplumu oluşturmak da en büyük hedeflerimizden birisi oldu. Daha önce Bahçelievler'de olmayan bilgi evlerimizi bu amaçla açtık. Bugün ilçemizin 12 değişik noktasında hizmet veren bilgi evlerimizin 40 bini aşkın kayıtlı üyesi var.

Türk gençliğinin geleceğine, sporda en çok yatırım yapan belediye olarak, Türk Gençliğinin en çok saygı duyduğu kişilerden biri olan başkan Develioğlu, ilçesinde başlattığı spor yatırımlarına, spor kompleksleriyle başlayarak, 5 tesisi halkın hizmetine sundu. Ülkemiz insanını spor park kavramıyla tanıştırarak, bugün her yerinde görmeye alışık olduğumuz açık alanlardaki kültür-fizik aletleri ilk kez Bahçelievler halkının hizmetine sunuldu. Bahçelievler ayrıca, spora ve sporcuya en yoğun şekilde sahip çıkan ilçedir. Bugün gelinen noktada, 55 Bin lisanslı sporcusuyla da Türkiye'de açık ara 1'nci sıradadır.

EREN AKA