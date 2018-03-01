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AYM'den şiddet mağduru kadına 15 bin lira tazminat kararı

AYM, eş şiddetinden kaçan koruma altındaki kadına yardım ve yeni kimlik geç ulaştığı için 15 bin TL tazminata hükmetti
01 Mart 2018 08:00
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AYM'den şiddet mağduru kadına 15 bin lira tazminat kararı

ANAYASA Mahkemesi (AYM), Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında verilen destek ve hizmetlerle ilgili önemli bir karara imza attı.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre A.Z.Ö., önceki evliliğinden olan 1994 ve 1992 doğumlu beyin felci hastası iki oğlu ve ikinci eşi S.K.'dan olan 2008 doğumlu oğlu ile birlikte 2009'da Bursa'dan İstanbul'a taşındı. Bir süre kız kardeşinin yanında kalan A.Z.Ö., eşinden gördüğü şiddet nedeniyle il değiştirdiğini ve kardeşinin yanında oturamayacaklarını belirterek, İstanbul Valiliği'ne başvurdu. Taşınma masrafları valilikçe karşılanarak, 2010 yılında Tuzla'da kiralık bir eve taşınması ve bir işe yerleşmesi sağlandı.

A.Z.Ö., 23 Ağustos 2010'da eşi S.K. aleyhine boşanma davası açtı. 17 Eylül'de işinden evine dönerken eşinin kendisini darp ve tehdit ettiği iddiasıyla şikayette bulundu. A.Z.Ö. hakkında 6 ay süreyle koruma kararı verildi. Valilik adresini değiştirip yeni bir iş ayarladığı A.Z.Ö.'ye ikamet bilgilerini açıklamadan resmi işlemlerini yürütebilmesi amacıyla bir yazı verdi. Ancak bilgilerin dava dosyasına girmesi nedeniyle adresi 2012'de yeniden değiştirildi. Bakırköy 7. Aile Mahkemesi, 23 Aralık 2011'de çiftin boşanmalarına, çocuk ile babanın görüştürülmemesini karar verdi. Üçüncü adresinin de kocası tarafından tespit edildiğini belirten A.Z.Ö., yeniden adres değişikliği talep etti, ancak bu kez talebi reddedildi. A.Z.Ö., işten ayrıldığını, hem çocukları hem de kendisinin psikolojik olarak zarar gördüğünü, büyük oğlu F.B.K.'nın girdiği depresyon sonucu intihar ettiğini belirtti. Oğlunun ölümünden sonra adresi değiştirilen A.Z.Ö.'nün başvurusu üzerine de S.K.'dan olma oğluna yeni kimlik verildi.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEDİ

A.Z.Ö., kimlik bilgilerinin değiştirilmesi ve geçici maddi yardım yapılmasına ilişkin kararların uygulanmamasında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerinin ihmali bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Ancak Valilik, şikayet edilen görevlilerinin görevlerini ihmal ettiklerine ilişkin bilgi ve bulguya rastlanmadığı gerekçesiyle soruşturma izni vermedi. A.Z.Ö.'nün bu karara itirazı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nce 12 Kasım 2013'te reddedildi. A.Z.Ö. 9 Ocak 2014'te Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. AYM kadını haklı buldu ve 15 bin lira tazminat ödenmesini kararlaştırdı.
Habertürk
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