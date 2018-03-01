Konya'da 3 aylık hamile eşini pompalı tüfekle vurdu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kişi, boşanmak üzere olduğu üç aylık hamile eşini pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olay sırasında kızının yanında olan babası kanlar içinde yatan kızının başını dizine koyup, yardım etmek için çabaladı.

İHA'nın haberine göre olay, Kızılcalar Mahallesi 303. Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Ç. (47) hakkında eşi Fatma Ç.'ye (35) şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verildi. Fatma Ç., yaşanan olayların ardından Konya'da yaşayan babasının evine gitti. Boşanmak üzere olan Fatma Ç., babası Abdullah ile birlikte evindeki eşyaları taşımak için Seydişehir'e geldi. Bu sırada pompalı tüfekle eve gelen Yaşar Ç., evin önündeki Fatma Ç.'ye ateş açtı. Fatma Ç. kolundan ve karın boşluğundan yaralanırken, Yaşar Ç. olay yerinden kaçtı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Fatma Ç. yaralı vaziyette yerde yatarken, babası gözlerinin önünde vurulan kızının başını dizine koyup okşadı. Büyük şok yaşayan baba, bir yandan da kızına yardım için çabaladı. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Fatma Ç., yapılan ilk müdahalenin ardın hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi. Polis olaydan bir süre sonra kaçan zanlıyı çarşı merkezinde yakaladı. Olayda kullanılan suç aleti pompalı tüfek ise zanlının attığı yerde bulundu.

Üç aylık hamile olan Fatma Ç.'nin kendisinden 12 yaş büyük olan Yaşar Ç. ile kaçarak evlendiği ortaya çıktı. Çiftin engelli bir çocukları bulunduğu, ayrıca Yaşar Ç.'nin önceki evliliğinden 2 çocuğu daha olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.