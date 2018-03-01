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Nargile baronlarına büyük darbe! 20 kişi gözaltına alındı

Habertürk'ün nargiledeki tehlikelere ilişkin haberinin yankıları sürerken, İstanbul polisi de kaçak nargile tütününe yönelik geniş çaplı bir operasyona imza attı. Operasyonlarda 11 ton kaçak ve sahte nargile tütünü ele geçirildi. Çetenin, nargile salonlarındaki sahte tütünün yüzde 90'ını sağladığı belirlendi
01 Mart 2018 08:50
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Nargile baronlarına büyük darbe! 20 kişi gözaltına alındı

Habertürk'ün dün "Marpuçlu tehlike" başlığıyla tehlikelerine dikkat çektiği nargilede, emniyet güçlerinin kaçak tütüne yönelik operasyonları da sürüyor.

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nargilede kullanılan tütünlerle ilgili teknik ve fiziki takip çalışması başlattı. Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından, İstanbul'daki nargile salonlarının yüzde 90'ına kaçak veya sahte nargile tütünü temin eden kişilere yönelik İstanbul, Ağrı, Van ve Hakkari'de eşzamanlı operasyon düzenledi.

BOYA KATIYORLAR

Kaçak ve sahte nargile çetesinin elebaşları olan Yakup H., Mehmet D. ve Sabahattin S.'nin de aralarında bulunduğu 20 kişi, gözaltına alındı. Teknik takiplerin gerçekleştirildiği 3 aylık süre içinde yapılan ara operasyonlarda 10 ton nargile tütünü, 3 bin 500 paket sigara, 1600 adet elektronik sigara ele geçirildi. Son olarak önceki gün gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul Sultangazi'de 1 ton nargile tütününe el konuldu.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre çetenin, normal sigara tütünlerine, merdivenaltı imalathanelerde, kanserojen içeren esans ve gıda boyaları karıştırarak harmanladığı ve nargile tütünü diye piyasaya sattığı tespit edildi. Dubai merkezli orijinal nargile tütününün çeşitli yollarla Türkiye'ye kaçak sokulduğu anlaşıldı. Kaçakçılıkta uyuşturucu sevkıyatında olduğu gibi özel zula ve yöntemler kullanıldığı, kaçak nargile tütünlerinin fiyatlarının çok pahalı olduğu öğrenildi. Çeteye yönelik yapılan operasyonda ele geçirilen 11 ton nargile tütünü ile ayrıca ekonomik anlamda devletin 2 milyon 150 bin TL zarar etmesinin de önüne geçildiği belirtildi.
Habertürk
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