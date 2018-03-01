Türkiye'nin ilk yerli jet motoru 'Şimşek' geliyor

Şimşek, alt aviyonik yazılımları tamamen TAI tarafından geliştirilen sistem, AKANA ve TAI firmaları tarafından tasarlanıp üretilen fırlatıcı ile fırlatılırken, TEI tarafından geliştirilmiş olan Türkiye'nin ilk yerli jet motoru TJ90 motoruyla uçuruldu. Ataletsel ölçüm birimi olarak Karel firmasına ait özgün EGI ve Tualcom firmasına ait milli veri linki ile testleri başarıyla tamamlandı.

MİLLİ ÇÖZÜMLERLE ÜRÜNÜN DESTEKLENEBİLİR ÖZELLİKLERİ ARTIRILIYOR

Sistem tasarımından alt sistem tasarımına giden milli çözüm yaklaşımı ve yan sanayi ile ortak çalışmalar sonucunda gelinen noktada, kullanıcılara maliyet etkin ve güvenilir çözüm sunmanın yanında, milli çözümlerle ürünün desteklenebilir özellikleri artırılmakta.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma eğitimlerinde ve hava savunma sistemi geliştiren kuruluşların sistemlerinin test ve doğrulanmasında kullanılabilecek Şimşek, milli alt sistem çözümleriyle birlikte istenilen hedefe emin adımlarla ilerliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın eğitim ihtiyaçları için ilk paket hizmet satışı teslimatları gerçekleşecek olan Şimşek Sistemi için yurt içi ve yurt dışından gelen taleplere yönelik üretim ve geliştirme faaliyetlerine devam ediliyor.

ŞİMŞEK YÜKSEK HIZLI HEDEF UÇAK SİSTEMİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hava savunma birliklerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2009 yılında Araştırma ve Geliştirme projesi olarak başlatılmış özgün TUSAŞ tasarımıdır.

Müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir açık mimari yapıda tasarlanmakta olan ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi; hava-hava, satıh-hava, uçaksavar ve füze sistemleri ile atış ve radarla takip eğitimlerinde kullanılacak, muharip uçakların ve füzelerin uçuş karakteristiklerine yakın özelliklere sahip, Yüksek Hızlı Hedef Uçak ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

TUSAŞ özgün tasarım ve üretimi olan ŞİMŞEK sistemi genel özellikleri:

-45 dakika havada kalma süresi

-Azami hız 400 kts

-1000ft (350m) ile 15000ft (4500m) (ASL) irtifalar arasında görev kabiliyeti

-Menzil 50 km

-Fırlatıcı ile kalkış

-Paraşüt ile karaya veya denize iniş

-Gemi helikopter platformlarından kalkış ve kontrol

-İleri kompozit teknolojileri ile üretilmiş yapı

-Askeri standartlara uyumluluk Özgün "YKİ Uçuş Kontrol Sistemi" ve "Otopilot Sistemi" sayesinde kalkış ve iniş dahil rota / yön / hız / irtifa tutma modları ile tam otonom uçuş kabiliyeti

-Yer Kontrol İstasyonu ile görev öncesi planlama ve kontrol, uçuş esnasında değiştirebilme özelliği

-Eve Dönüş ve Acil İniş Modları ile acil durumlarda önceden belirlenmiş eve dönüş noktasına gelerek otomatik iniş Gerçek zamanlı kriptolu sayısal uçuş verisi telemetreleri kaydetme ve sonradan oynatabilme

-Sayısal harita otomatik tanıma

Faydalı Yükler:

-Pasif Radar İz Artırıcı

İlave Faydalı Yük Entegrasyon Çalışmaları:

-MDI

-CMDS

-Duman jeneratörü

-Radar Altimetre