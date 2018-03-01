Salih Müslim'e her durakta kırmızı bülten

PKK/PYD'nin eski lideri Salih Müslim'in Çekya'da serbest bırakılmasının ardından Prag'a nota çekerek "Ensesinde olacağız" mesajı veren Ankara, elebaşına Avrupa'yı dar edecek. Karar'ın güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre Müslim henüz Çekya'dan ayrılmadı. Mahkeme, Türkiye'den gönderilecek iade dosyasını incelendikten sonra nihai karar verecek. Ancak Müslim bu süre içinde Çekya'dan ayırılırsa gittiği her yerde büyükelçilikler ve istihbarat görevlileri tarafından adım adım izlenecek. Müslim'in adım attığı her ülkede Dışişleri ve adli makamlarıyla görüşülerek yakalanması istenecek.

Kaynaklar Türkiye'nin kararlılığını anlatırken "Biz bu teröristi Türkiye'ye getirmek için her türlü girişimi yapıyoruz. Nereye giderse gitsin ensesinde olacağız ve gerekli girişimleri yapacağız" değerlendirmesi yaptı. Türkiye'nin sahada olduğu gibi terör örgütleriyle kaynağında mücadele stratejisini, masaya da taşıdığını belirten kaynaklar, teröristlerin yurtdışında rahatlıkla hareket etmelerine, propaganda yapmalarına izin verilmeyeceğini, bunun için evrensel hukuk kurallarının işletileceğini, diplomasi yollarının kullanılacağı belirtti.

Salih Müslim, terör örgütü PKK'nın 65 vatandaşın şehit olduğu Merasim Sokak ve Güvenpark katliam saldırılarında sanık olarak yargılanıyor. Çukurambar'daki Ankara Vergi Dairesine bomba düzenekli çantayla yapılan ve büyük maddi hasara neden olan olayla ilgili şüpheliler arasında yer alıyor. Teröristlerin PKK/KCK terör örgütü adına katliam saldırılarını gerçekleştirdikleri belirtiliyor. KCK yürütme konseyi üyesi olan Ebu Velat kod adlı Salih Müslim bu saldırılardan "asli fail" olarak sorumlu tutuluyor. Teröristlerin örgütün talimatları doğrultusunda bu saldırıları gerçekleştirdikleri ve bu nedenle üst seviyedeki yöneticilerin de aynı sorumluluğu olduğu iddianamelerde belirtiliyor.

PYD'nin eski esbaşkanı olan Samlih Müslim'in, örgüt içinde gözden düştüğü söylentilerine rağmen son aylarda başta Afrin operasyonu olmak üzere Türkiye aleyhine yurtdışındaki propagada faaliyetlerinden sorumlu olduğu değerlendiriliyor. Müslim'in Afrin'e uluslararası müdahale yapılması için çoğunlukla Avrupa ülkelerinde terör örgütü ve destekçileri tarafından organize edilen konferans ve gösterilere katıldığı biliniyor. Örgütün talimatları doğrultusunda hareket eden Müslim'in, Türkiye'nin Afrin'de sivil katliamı yaptığı, Zeytin Dalı harekatının en kısa sürede durdurulması gerektiği yönünde uluslararası kuruluşları etkileme gayretinde olduğu belirtiliyor. Gittiği ülkelerde örgütün yurtdışı faaliyetlerinde aktif rol aldığı değerlendiriliyor.

GÜVENPARK DAVASINDA MÜSLİM İÇİN İADE KARARI

Başkentte, 13 Mart 2016'da Kızılay Güvenpark'taki otobüs duraklarında bomba yüklü araçla düzenlenen ve 36 kişinin öldüğü, 349 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili 55 sanıklı davanın duruşması görüldü. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada hakim, sanıklardan Çekya'da yakalanan ve serbest bırakılan PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in iadesi için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılmasını kararlaştırdı.

HİLAL ÖZTÜRK