'Ortadoğu'nun merkezi Gaziantep olacak'

Sanayi yatırımlarıyla göz dolduran Gaziantep, gayrimenkul yatırımları için de kollarını sıvadı. Paris'te düzenlenecek uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM'de kentsel dönüşüm projelerini tanıtacak olan şehir, böylelikle uluslararası oyuncuları şehre davet edecek. Hali hazırda, sınırları içinde bir serbest bölge ile beş organize sanayi bölgesi (OSB) bulunan ve bu OSB'lerdeki 950 fabrikada 130 bin kişinin istihdam edildiği şehir, başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere 2 milyarlık nüfusa 5 saatlik mesafede bulunuyor. Ortadoğu'nun yeniden şekillenmesi esnasında herkesin bu pazarlara erişmek için birbiri ile rekabet edeceğini söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, özellikle yabancı yatırımcılar için Gaziantep'in çok önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekti. Suriye ve Irak konusuna değinen Şahin, "Bu ilelebet böyle gitmeyecek.

Bölgemiz, özellikle Suriye ve Irak meselesi hal yoluna girdiği zaman, bölgenin ve Ortadoğu'nun fuar merkezi olacağız. Afrin yeniden yapılanırken, merkez Gaziantep olacak, Cerablus yeniden yapılanırken merkez Gaziantep olacak. Çünkü bu jeostratejik konum ve riskler yönetildiğinde büyük bir fırsata dönüşüyor" diye konuştu.

Şahin, Gaziantep'te yabancı yatırımcıların ilgisini çekecek kentsel dönüşüm projelerini ve bu yıl ilk kez katılacakları uluslararası gayrimenkul profesyonelleri fuarı MIPIM'de tanıtacakları projeleri İstanbul'da basın mensuplarıyla paylaştı. Başkan Şahin, her yıl mart ayında Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen, 25 bine yakın gayrimenkul profesyoneli ve dünyadaki bütün büyük oyuncularının ziyaret ettiği MIPIM Fuarı'na bu yıl ilk kez katılma kararı aldıklarını açıkladı. Bu yıl 13-16 Mart'ta gerçekleştirilecek MIPIM'e katılma sebeplerinin söylem ve eylem birliği oluşturmak olduğunu vurgulayan Şahin, her konuda dünya ile aynı dili konuşamadıkları takdirde rekabeti yönetemeyeceklerini, dolayısıyla hiç bir hedefe ulaşamayacaklarını söyledi. Şahin, "Gaziantep olarak özellikle kentsel dönüşüm projeleri ile adımızdan söz ettirmek istiyoruz. Biz şehrimizi sadece kendimiz için değil, dünyadaki herkes için yaşanılır kılma noktasında çalışıyoruz. Bu nedenle dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM'e katılmak bizim için kaçınılmazdı. Hem dünyadaki trendleri görüp şehrimizi ona göre planlamak, hem de şehrimizi tanıtıp dünyadaki dev oyuncuları davet etmek istiyoruz" dedi. Gaziantep'in ihracatını, Türkiye ortalamasının iki katı artırdığını belirten Fatma Şahin, "Gaziantep, Dünya Bankası En Rekabetçi Şehirler Bilgi Bankası Projesi'nde de en rekabetçi 7 şehirden biri olarak seçildi. Gaziantep 6,5 milyar doları aşkın yıllık ihracatı ile tek başına 172 ülkeden daha fazla ihracat gerçekleştiriyor. Şehrimiz, uluslararası uçuşların yapıldığı havaalanı, karayolları, demiryolu bağlantıları ve şehiriçi gelişmiş ulaşım sistemleri ile lojistik bir üs. 2 milyar kişiye ve dünyanın önemli şehirlerine 5 saatlik uçuş mesafesinde. Bu durum, Gaziantep'e rekabet gücü ve cazibe getiriyor" dedi.

ÇİN, ABD VE AVRUPA İLE YARIŞIYORUZ

Kalkınmanın yerelde başladığına dikkati çeken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için, Anadolu'daki bütün kalkınma hamlelerinin her bir noktasının analiz edilerek, güçlü ve zayıf tarafların ortaya konması gerektiğini ifade etti. Şahin, "Özellikle yerelleşme, demokratikleşme ve sivilleşme, artık Batı medeniyetinde oturmuş. Bu aşamalar belki yüzyıl önce gerçekleşmiş. Bizler şu anda yerelleşme ve sivilleşme üzerine demokrasimizin çıtasını yükseltmek ve hukuk devleti normlarında istediğimiz noktaya gelmek için çabalarken, yerel yönetim olarak da artık biz yalnızca Türkiye'deki herhangi bir şehirle yarışmıyoruz. Çin'deki bir şehirle yarışıyoruz, Amerika'daki bir şehirle yarışıyoruz, Avrupa'daki bir şehirle yarışıyoruz" dedi.

GAZİANTEP'E ÖZEL AYAKKABI MARKASI

atma Şahin, şehri yüksek teknolojiye geçirmek için hangi alanlarda yatırım yapmaları gerektiğine ilişkin araştırmalar yaptıkları belirterek, makine ve kimya sanayisinin şehir için stratejik sanayiler olduğunu vurguladı. Şahin, buna yönelik olarak Gaziantep'te polimer ve inovasyon merkezi kurma kararı aldıklarını kaydederek, şehrin kendi ayakkabı markasını üretmek için çalıştıklarını ve sanayicileri markalaşma ile tasarım üzerine teşviklere yönlendirdiklerini söyledi. Gaziantep'in yeniden dirilmekte olan tarihi İpek Yolu güzergahında olduğunu belirten Şahin, "Gaziantep'in geleceğini tasarlarken kendi kültür kodları üzerinden bunu yapmalıydık. Biz de bunun için kollarımızı sıvadık ve Gaziantep'te kentsel dönüşümü başlattık" diye konuştu.

RAKAMLARLA GAZİANTEP

Türkiye'nin en büyük 8'inci şehri.

Bir serbest bölge, beş organize sanayi

bölgesi var.

Dünya Bankası İş Yapma Raporu'na göre

Gaziantep'te ortalama 6,5 günde şirket kurulabiliyor.

Gaziantep'te bin 300'ü aşkın yabancı firma faaliyet gösteriyor.

Şehir, 2 milyar nüfuslu pazara 5 saatlik uçuş mesafesinde yer alıyor.

Dünyanın en rekabetçi 7'nci şehri.

Son 15 yılda her yıl ortalama yüzde 7,1 büyüdü.

Nüfusunun yüzde 73'ü çalışma yaşında.

6,5 milyar doları aşan ihracat ile tek başına 172 ülkeden daha fazla ihracat yapıyor.

Şehirdeki 3 üniversitede 60 bine yakın öğrenci okuyor.

2017 yılında 1,5 milyon turist ağırladı.