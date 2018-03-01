Mersin'de 200 yatırımcı yer bekliyor

Türkiye ekonomisinin rekor büyüme rakamlarına ulaştığına söyleyen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, yatırımları desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Ekonomi basını ile biraraya gelen Bakan Lütfi Elvan, bakanlıklarının çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Yatırımcının yer konusunda sıkıntısı yaşadığını ve yatırımların önündeki engelin, "arazi bulamıyoruz düşüncesi" olduğuna işaret eden Bakan Elvan, "Mersin'de 200 yatırımcı, yatırım için yer bekliyor. Bu nedenle Mersin'de yeni bir çalışma başlattık. Mevcut 3 Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'ye ek olarak, 6 yeni OSB kuruyoruz. Böylelikle bu yatırımların gerçekleşmesiyle 50 bin yeni istihdam sağlanmış olacak" diye konuştu.

Cazibe Merkezleri projesi konusunda ise herhangi bir aksaklığın söz konusu olmadığına vurgu yapan Bakan Elvan, "Burada yaklaşık 90 milyarlık bir talep var. Ekonomi Bakanlığı, önümüzdeki günlerde detaylarını açıklayacak. Bir aksaklık söz konusu değil burada" diye konuştu.

Kredi Garanti Fonu (KGF) desteklerinin de süreceğine işaret eden Elvan, "Ancak yatırım ve ihracat yapmak isteyenlere destek vereceğiz" açıklamasında bulundu. Yatırımcılara her türlü kolaylığı sağladıklarına işaret eden Elvan, "Şimdi yatırım zamanı. İş dünyamızın bize güvenmesi lazım. Kaygı içinde olunmasın" çağrısında bulundu. Bakan Elvan, kendileri için ihracat ve enflasyonla mücadelenin en öncelikli alanlardan biri olduğunu vurguladı. Ulaştırma yatırımlarının devam ettiğine de işaret eden Bakan Elvan, şunları söyledi: "Çukurova Havalimanı üst yapı ihalesine önümüzdeki günlerde çıkılacak. Altyapı çalışmaları şu anda devam ediyor. ilk etapta 30 milyon yolcu kapasitesine ulaşılacak." Elvan, diğer taraftan OSB'lerde raylı sistemlerin tren altyapısına bağlanmasının da öncelikleri arasında olduğunu dile getirdi.

HAMİDE HANGÜL