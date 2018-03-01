Arsenik zehirlenmesi çocuklarına da geçti

KARAR, Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği'nin (TMSY) girişimiyle yapılan muayenelerin sonucunu gündeme getirmişti. 27 gazinin ağır metal (arsenik) zehirlenmesi yaşadıkları anlaşılmıştı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada ise "Doktorlar bile 'literatürü değiştirecek bir buluşa imza attınız' dediler. Maalesef bizler yavaş yavaş zehirlenerek ölüyoruz" ifadelerine yer verildi. TMSY Başkan Yardımcısı Fatih Zengin, dernek üyelerinin hastaneye yatırıldığını söyledi. Gazilerin tetkik ve tedavilerinin yapılacağını aktaran Zengin şunları söyledi: "Hastaneye başvuran 145 kişinin hepsinde vücutta olmaması gereken kronik ağır metal tespit edildi. Birçoğunun vücutlarında zehirlenmeden dolayı kitleler tespit edildi. Bazı üyelerin zehirlenmeden sonra doğan çocuklarında kalıcı hasarlar olduğu görüldü. Eş ve çocuklarına bulaşma riski olabileceği söylendi.

Bu konuda kapsamlı araştırma da yapılıyor ve bu süreçte de çocuk sahibi olunmaması konusunda bilgilendiriliyorlar. Şu ana kadar 20'şer kişilik guruptan ilkinin tedavisi bitti. 3 grup da önümüzdeki tarihlerde hastaneye yatırılacak."

KENAN BUTAKIN