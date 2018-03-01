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TSK: Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü
Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Açıklamada jetlerimizin güvenli bir şekilde üsse döndüğü bildirildi.
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