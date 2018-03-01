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MHP istedi, bütünşehir projesi ertelendi

AK Parti'nin, 51 ilin bütünşehir projesi MHP'nin itirazları sonucu ertelendi
01 Mart 2018 09:00
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MHP istedi, bütünşehir projesi ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hem ilgili bakanlıklar hem de genel merkez yönetiminin uzun süredir üzerinde çalıştığı büyükşehirler dışında kalan 51 ilin "bütünşehir" kapsamına alınmasına ilişkin taslak rafa kaldırıldı.

AK Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre, 51 ilde bütünşehir uygulamasına geçilerek, bazı beldelerin kapatılması ve çok sayıda merkeze bağlı köyün mahalleye dönüştürülmesi öngörülüyordu. Ancak son anda bu proje ertelendi. Bütünşehir uygulamasının rafa kaldırılmasında MHP'den gelen itirazların da etkili olduğu, MHP'nin, yerel yönetimlerle ilgili mevzuat üzerinde daha geniş ve ayrıntılı bir çalışma yapılmasını istediği öğrenildi.

AK Parti yöneticileri "30 büyükşehir dışında kalan 51 ille ilgili bir sistem değişikliğini 2019 sonrasına erteledik. Çünkü, yerel seçimleri ilgilendirecek düzenlemelerin mart ayı sonuna kadar çıkması lazımdı. Bütünşehir konusunun bu kadar kısa sürede ele alınacak bir konu olmadığına kanaat getirdik. Bu sebeple Bütünşehir Yasası sonraki dönemlere kalmış gibi görünüyor. 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere aynı sistemle devam edilecek" dedi.
Türkiye
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