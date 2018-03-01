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MHP: Devlette üçüncü devir başlıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı, "2019 sonrasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile cumhuriyet tarihimizde 3. dönem başlayacak, süreci iki parti inşa edecek" dedi
01 Mart 2018 09:07
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MHP: Devlette üçüncü devir başlıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye tarihi açısından yeni bir dönemin başlayacağını açıkladı. "Cumhur İttifakı" adı altında halen çalışmaların devam ettiği yeni sürecin AK Parti ve MHP tarafından birlikte yürütüldüğünü belirten Semih Yalçın "İki partinin yürüttüğü bir süreçtir. Cumhuriyet tarihinde 3'üncü dönemi iki parti inşa ediyor. 1920-1946 arası ilk dönem. 1946-2019 arası çok partili dönem. 2019 sonrasında da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile üçüncü dönem. Bu süreci iki parti inşa ediyor. Kurucu irade iki partiden oluşmaktadır" dedi. Yalçın sözlerine şöyle devam etti:

Bu ittifaka katılmak isteyen siyasi partiler kendilerine tanınan şartlar altında girebilirler. Bir oy bir oydur. Diğer partiler de bu ittifaka girmek istiyorsa, temsilde adaletin bir fırsatı olarak ilgili partilerin listelerinden girebilirler. Örneğin 0,6-0,7'lik partiler var. Bunlar da girebilir. Ama iki parti ittifak sürecini oluşturmuş. Çok önemli bir değişim gerçekleştiriyorsunuz. Siyasi riskleri göze alıyorsunuz. Onlar da buyursunlar katılsınlar. Böylece BBP ve SP gibi partilere listelerde yer almalarının yolu açıldı. İttifaklara kanuni yolu açmak niye eşitliğe aykırı olsun! Eşitliğe aykırı değil. Sadece AK Parti ve MHP'ye tanınmış bir hak değil. CHP de yapabilir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "partilerinin baraj problemi yaşadığı ve bu yüzden ittifak arayışında olduğu" yönündeki iddialara da tepki gösterdi. MHP'nin baraj problemi diye bir meselesi olmadığını ifade eden Semih Yalçın "Milletvekili sayımızın düştüğü ya da arttığı ile ilgili tartışmalar var. Bunları neye göre hesaplıyorlar acaba? Son seçimde alınan oylara göre mi? Bu bir gösterge olmaz. Bu sefer çok farklı sonuçlar çıkacaktır. Çok önemli değişimler olacak. İttifakın sonucu başka olacaktır. İttifakın getirdikleri gibi götürdükleri de olabilir. Şimdi de milletvekili sayısında artışları hesaplayarak 7 ya da 3 rakamını buluyorlar. Aman ya Rabbi! Nasıl buluyorlar, nasıl hesaplıyorlar bu tür rakamları! Hassas aletlerle ölçüyorlar demek ki" açıklamasında bulundu.

Ebru Karatosun

Türkiye
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