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Ordu'da eğitime kar engeli
Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle iki ilçede eğitim öğretime 1 gün ara verildi
Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle iki ilçede eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı Gölköy ve Kumru ilçelerinde eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.
Hayati Akçay
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