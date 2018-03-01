1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kaçak su kullanan 81 yaşındaki kadın gözaltına alındı

Savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalan kadına 3 bin lira idari para cezası kesildi
01 Mart 2018 09:36
Yazdır
Kaçak su kullanan 81 yaşındaki kadın gözaltına alındı

Adana'da kaçak su kullandığı ileri sürülerek sayacı mühürlenen 81 yaşındaki kadın borcunu ödemeyip mührü kırınca ASKİ'nin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 81 yaşındaki Gazal K. su faturasını uzun süre ödemedi. Bunun üzerine Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) yetkilileri yaşlı kadının evine gelip borcu tahsil etmek istedi. Ancak kadın parasının olmadığını söyledi. Bunun üzerine ASKİ yetkilileri kadına süre tanıdı ancak bu sürede de yaşlı kadın borcunu ödemedi. Bunun üzerine yeniden eve gelen ASKİ ekibi sayacı mühürleyip suyu kesti. Görevliler gittikten sonra yaşlı kadın mührü kırarak suyu kullanmaya devam etti. ASKİ ise bir süre sonra saat mühürlenmesine rağmen suyun kullanıldığını tespit edince kadından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine yaşlı kadın gözaltına alınıp Köprübaşı Polis Merkezine götürüldü. Adli Tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen yaşlı kadın ve yakını, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Yakınının yardımıyla yürüyebilen Gazal K. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan yaşlı kadına 3 bin lira idari para cezası kesildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

İhlas Haber Ajansı
Bu haber 7,199 defa okundu. 14 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den açığa alınan babanın kızını kaçırdığı iddiası
01 Mart 2018 15:40		 Profesörün cenazesinde sahte avukat dolandırıcılığı
01 Mart 2018 15:08
Tokat'ta şaşkına çeviren görüntü
01 Mart 2018 12:58		 Ekipleri görünce ne yapacağını şaşırdı
01 Mart 2018 12:47
FETÖ'den açığa alınan polise çocuğunu kaçırmaktan 3 ay hapis istemi
01 Mart 2018 12:38		 72 ildeki eş zamanlı 'vurgun' operasyonu
01 Mart 2018 11:53
İstiklal Marşı'nı okuyamayan öğrenciye dayak iddiası
01 Mart 2018 11:27		 FETÖ'yü kullanıp insanları dolandırırken yakalandı
01 Mart 2018 11:19
Enes Kanter'in, Türkoğlu'na hakaret davası başladı
01 Mart 2018 11:13		 Konya'da aran firari Kırşehir'de yakalandı
01 Mart 2018 10:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Komşu kızına taktığı altını 7 yıl sonra geri istedi
MHP istedi, bütünşehir projesi ertelendi
Diyanet'teki torpil, bir dilekçeyle Başkanlığa iletildi
'Başladığında yer yerinden oynayacak'
Akademik teşvik neden kaldırılmalı?
Kaz çiftliğinde cinsel istismar olayında genç kızdan şaşırtan ifade
İkinci ele indirim hamlesi
'300 koyun projesi'ne başvurular yarın sona eriyor
TRT'nin yasaklılar listesi
Yerli otomobile babayiğit CEO
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anderson talisca 1
doktorlar 1
kibrit 2
emniyet müdürü fahri küçük 2
ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın 1
aşk ve mavi 1
serengeti 2
trt'nin 208 şarkıya yasak getirmesi 2
ayakkabı doyumsuzluğu 1
04.03.2018 fenerbahçe vs akhisar bld.spor maçı 1
SON İLANLAR
Ankara Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Armutlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Taşoluk Barajı Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Karataş Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
YSK Personel Alım İlanı
Göksun Mehmet Sağlam Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam