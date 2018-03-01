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Aksaray'da öğrenci servisi devrildi: 18 yaralı
Aksaray'da öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı
Lise öğrencilerini taşıyan Erdem Akçay yönetimindeki 68 FB 836 plakalı minibüs, merkeze bağlı Borucu köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü Akçay ile araçtaki 17 öğrenci yaralandı.
Aksaray ve Ortaköy Devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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