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Nevşehir'de üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti
Nevşehir'de 13 yaşındaki Bünyamin Meşe, üzerine kale direği devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi
Olay, Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala Köyünde meydana geldi. Bünyamin Meşe ve 4 arkadaşı köy meydanında futbol oynarken, portatif kale direği Bünyamin Meşe'nin üzerine devrildi.
Talihsiz çocuk, olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bünyamin Meşe, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Küçük çocuğun cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Doğala Köyünden kaldırılacak.
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