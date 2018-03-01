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Altının gramı güne düşüşle başladı
Gram altın 160,7 lira, çeyrek altın 264 lira ve Cumhuriyet altını 1.077 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 160,7 lira seviyelerinde dengelendi.
Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 düşüşle 161 liradan tamamladı.
Gram altın, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 160,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 264 lira, Cumhuriyet altını da 1.077 liradan satılıyor.
Küresel piyasalarda doların değer kazanmasından negatif etkilenen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,4 azalışla 1.313 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, jeopolitik risk algısının zayıflaması, ABD tarafından açıklanan verilerin iyi gelmesi ve dolar endeksindeki yükselişlerin şubat ayında altın fiyatlarının gerilemesine neden olduğunu dile getirdi.
Mart ayında ABD tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde geri çekilmelerin görülebileceğini, bu sebeple altın fiyatlarında toparlanma yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Memiş, mart ayı için altının ons fiyatında 1.280-1.380 dolar, altının gram fiyatında ise 157-167 lira bandının takip edileceğini kaydetti.
Memiş bugün, Avrupa'da ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini dile getirdi.
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