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Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2222'ye yükseldi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2222 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.
Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2222 oldu.
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