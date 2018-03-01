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Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2222'ye yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2222 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
01 Mart 2018 10:02
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Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2222'ye yükseldi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2222 oldu.
Anadolu Ajansı
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