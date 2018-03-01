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Trafiğe kayıtlı taşıt sayısı yüzde 14 arttı

2018 yılı Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 14 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 10, minibüste yüzde 16,4, kamyonette yüzde 51,1, kamyonda yüzde 161,9, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 42,2 olarak gerçekleşti
01 Mart 2018 10:13
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Trafiğe kayıtlı taşıt sayısı yüzde 14 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ocak ayı 'Motorlu Kara Taşıtları' verilerini açıkladı. Buna göre,t rafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 22 milyon 325 bin 33 oldu. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 325 bin 33 adet taşıtın yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında 117 bin 477 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 117 bin 477 taşıt içinde otomobil yüzde 62,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 21,9 ile kamyonet, yüzde 5,7 ile motosiklet, yüzde 4 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 5,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 14 arttı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 14 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 10, minibüste yüzde 16,4, kamyonette yüzde 51,1, kamyonda yüzde 161,9, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 42,2 olarak gerçekleşti. Otobüste yüzde 28,1, motosiklette yüzde 7,4, traktörde ise yüzde 37,7 azalış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azaldı

Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 8,7 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 12,7, otobüste yüzde 34,2, kamyonette yüzde 10,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 28 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 0,1, kamyonda yüzde 64,5, motosiklette yüzde 22,6, traktörde ise yüzde 10,8 artış oldu.

Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak ayında 106 bin 88 adet arttı

Ocak ayında 117 bin 477 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 11 bin 389 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 106 bin 88 adet arttı.

Ocak ayında 631 bin 823 adet taşıtın devri yapıldı

Devri yapılan toplam 631 bin 823 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70,5 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,9 ile kamyonet, yüzde 3,6 ile traktör, yüzde 3,4 ile motosiklet takip etti. Ocak ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,6'sını ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı LPG'li otomobil oranı yüzde 38,2 oldu

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 106 bin 678 adet otomobilin yüzde 38,2'si LPG, yüzde 35,5'i dizel, yüzde 25,9'u benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4'tür.

Ocak ayında 73 bin 880 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 73 bin 880 adet otomobilin yüzde 15,8'inin Renault, yüzde 13'ünün Volkswagen, yüzde 8'inin Fiat, yüzde 6,3'ünün Dacia, yüzde 6,3'ünün Hyundai, yüzde 6'sının Toyota, yüzde 5,8'inin Ford, yüzde 5,1'inin Opel, yüzde 5,1'inin Peugeot, yüzde 4,2'sinin Nissan olduğu, yüzde 24,3'ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 73 bin 880 adet otomobilin yüzde 43,2'si 1501-1600, yüzde 27,6'sı 1401-1500, yüzde 13,5'i 1301-1400, yüzde 10,7'si 1300 ve altı, yüzde 4,2'si 1601-2000, yüzde 0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 73 bin 880 adet otomobilin yüzde 58,6'sı beyaz, yüzde 20'si gri, yüzde 7,6'sı siyah ve yüzde 4,9'u kırmızı iken yüzde 8,9'u diğer renklerde oldu.
İhlas Haber Ajansı
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