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İhracat rakamları açıklandı
TİM verilerine göre, ihracat şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,8 artarak 12 milyar 889 milyon dolar oldu
TİM verilerine göre, ihracat şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,8 artarak 12 milyar 889 milyon dolar oldu.
Son 12 aylık dönemde ihracat yüzde 11,1 artarak 159 milyar 27 milyon dolar oldu.
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