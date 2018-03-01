1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TRT'nin yasaklılar listesi

Aralarında Nazan Öncel, Nükhet Duru, Onur Akın, Sıla, Bengü, Berkay ve Demet Akalın gibi isimlerin şarkılarının da yer aldığı 208 şarkının TRT'nin yasaklılar listesinde olduğu ortaya çıktı
01 Mart 2018 10:26
Yazdır
TRT'nin yasaklılar listesi

TRT Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı yaptığı denetimler sonucu 142 Türkçe, 66 Kürtçe şarkıyı sözleri nedeniyle yayınlamama kararı aldı.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre Sayıştay raporundaki tespitlere dikkat çeken CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, yasaklanan program ve şarkıların hangileri olduğunu sordu.

TRT Yönetimi tarafından KİT Komisyonu üyelerine verilen yanıtta "Akıl Çıkmazı", "Dört Duvar Özgürlük" isimli programların ve 142 Türkçe, 66 Kürtçe şarkı sözünün 6112 Sayılı Yasanın 8. Maddesi 1.fıkrası ilgili bentleri çerçevesinde yasaklandığı belirtildi.

2016 yılında TRT tarafından yasaklanan şarkılardan bazıları ve yasaklanma gerekçeleri şöyle:

Mehmet Erdem - Kimse Bilmez: Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde

Nükhet Duru - Sarhoşum Ben: Her akşam vokta rakı ve şarap, içtikçe delirir insan olur harap

Bengü - Hodri Meydan: Korkmadım ben intihardan, kim yaşarmış ayrılıkta

Sıla - Afitap: Bilen baksın şu falımıza, kaldık mı hacıya hocaya? (Sıla'nın Engerek ve Müstehcen şarkıları da yasaklı)

Demet Akalın - Ah Ulan Dünya: Gel delirme gel de içme

Berkay - Hep Sonradan: Kederli bir akşam içmişiz, sarhoşuz hepsi bu

Nazan Öncel - Sakin Ol Şampiyon: Arkandan konuşacak mıyım, sövecek mi sayacak mıyım?

KİT Alt Komisyon Üyesi Atilla Sertel, TRT'nin yazılı olarak 8 Şubat 2018'de verdiği yazılı cevapta yasaklı 208 şarkı listesini de gazetecilerle paylaştı.
NTV
Bu haber 17,778 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı-Haritalı
01 Mart 2018 14:45		 Başkent'te servis araçlarının eylemi trafiği aksattı
01 Mart 2018 14:04
'Sırat köprüsü' gibi asma köprü
01 Mart 2018 11:44		 Komşu kızına taktığı altını 7 yıl sonra geri istedi
01 Mart 2018 08:20
İstanbul'da Kar yağışı başladı
01 Mart 2018 01:17		 Ankara'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
01 Mart 2018 00:35
Türk edebiyatının usta ismi hastaneye kaldırıldı
28 Şubat 2018 22:58		 İstanbul'a sürücüsüz otobüs geliyor
28 Şubat 2018 22:48
Afrin'e gitmek için dilekçe verdiler
28 Şubat 2018 22:38		 Mahallenin kedileri imamın yolunu gözlüyor
28 Şubat 2018 21:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Komşu kızına taktığı altını 7 yıl sonra geri istedi
MHP istedi, bütünşehir projesi ertelendi
Diyanet'teki torpil, bir dilekçeyle Başkanlığa iletildi
'Başladığında yer yerinden oynayacak'
Akademik teşvik neden kaldırılmalı?
Kaz çiftliğinde cinsel istismar olayında genç kızdan şaşırtan ifade
İkinci ele indirim hamlesi
TRT'nin yasaklılar listesi
'300 koyun projesi'ne başvurular yarın sona eriyor
Yerli otomobile babayiğit CEO
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gaybubet-i haşefe 1
çile rüzgarı 3
sözlüğü kapattım 3
islam'ın bir arap siyasal rejimi olduğu gerçeği 5
hoşgeldin 1
idal 5
Gayret etmek 2
yüz yüze 3
heyecan 1
maceraperest 2
SON İLANLAR
Ankara Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Armutlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Taşoluk Barajı Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Karataş Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
YSK Personel Alım İlanı
Göksun Mehmet Sağlam Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam