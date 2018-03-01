Gaziantep belediyesi müfettiş yardımcılığı sınavını keyfen iptal etti

Gaziantep Belediyesi sözlü sınavlarını dahi yaptığı müfettiş yardımcılığı ilanını iptal etti.

Gaziantep Belediyesi 27 Temmuz'da yayımladığı ilanla, 4 müfettiş yardımcısı alınacağını duyurdu.

Yazılı ve sözlü sınavlar yapıldı. 20 katı kadar aday yani 80 kişi bu sınav için masraf yaptı ve zaman ayırdı.

Ancak belediye başkanı Fatma Şahin, sözlü sınavlarını dahi yaptığı alım işlemlerini iptal etti.

Durum bir satırlık yazı ile adaylara bildirildi. Gönderilen yazıda "görülen lüzum üzerine sınav iptal edilmiştir." denildi.

Hiçbir gerekçe belirtilmeden yapılan bu iptal işlemi sınava giren adaylara saygısızlıktır.

Adayların etik ilkeleri ihlal ettiği gerekçesiyle, belediye başkanı Fatma Şahin'i Kamu Görevlileri Etik Kuruluna şikayet etmesi uygun olacaktır. Şikayet için tıklayınız.