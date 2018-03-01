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MYO kontenjanında kamu ve özel sektör etkili olacak

MYO kontenjanlarında kamu ve özel sektör etkili olacak
01 Mart 2018 10:27
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MYO kontenjanında kamu ve özel sektör etkili olacak

YÖK'te meslek yüksek okulların sorunlarına ilişkin Çalıştay düzenlendi.

Çalıştay'da, Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu'nun kurulduğu açıklandı.

Oluşturulan kurul ile YÖK, Meslek Yüksek Okullarına yönelik kontenjan planlamasında kamu ve özel sektör paydaşlarının da görüşünü alacak.

"Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu"; meslek yüksekokulları ve programların açılmasına yönelik standartların belirlenmesi, mevcut programların geliştirilmesi, izlenmesi, mezunların istihdamı ile lisans tamamlama süreçlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunacak.

Meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilere, lisans öğrencilerine sunulan ikinci ana dal diploma programına devam hakkı da verildi.
Memurlar.Net
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