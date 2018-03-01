1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Arabasında bıraktığı 565 bin TL çalındı

Muğla'nın Bodrum ilçesine ev almak için 3 arkadaşıyla birlikte İzmir'den gelen Murat Özboyacı'nın iddiaya göre 565 bin TL'si yemek için ayrıldıkları sırada arabasından çalındı
01 Mart 2018 10:37
Yazdır
Arabasında bıraktığı 565 bin TL çalındı

İzmir'den Bodrum'a ev almak için 3 arkadaşıyla birlikte gelen Murat Özboyacı, iddiaya göre bugün sabah saatlerinde Ortakent Mahallesi'ndeki Tapu Müdürlüğü'ne gelerek satıcıyı beklemeye başladı. Evi alacakları 565 bin TL'yi de nakit olarak yanlarındaki sırt çantasında getiren Özboyacı'nın, satıcının vazgeçip gelmemesi üzerine yapacakları alım-satım işlemi iptal oldu. Öğle saatlerinde tapu müdürlüğünün yan tarafındaki sokağa 34 ZK 6412 plakalı otomobilini park eden Özboyacı, arkadaşlarıyla parayı otomobilin bagajına bırakarak yemeğe gitti.

Yemekten döndüklerinde de otomobili kontrol eden Özboyacı, paranın içinde bulunduğu sırt çantasının bagajda olmadığını fark etti. Özboyacı ve arkadaşları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, otomobilde parmak izi incelemesi yaptı.

Öte yandan, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen Özboyacı ve arkadaşlarının, çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesiyle yaklaşık 8 saattir emniyette oldukları öğrenildi.

Nilüfer DEMİR- Hülya ELTEŞ
Doğan Haber Ajansı
Bu haber 2,953 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den açığa alınan babanın kızını kaçırdığı iddiası
01 Mart 2018 15:40		 Profesörün cenazesinde sahte avukat dolandırıcılığı
01 Mart 2018 15:08
Tokat'ta şaşkına çeviren görüntü
01 Mart 2018 12:58		 Ekipleri görünce ne yapacağını şaşırdı
01 Mart 2018 12:47
FETÖ'den açığa alınan polise çocuğunu kaçırmaktan 3 ay hapis istemi
01 Mart 2018 12:38		 72 ildeki eş zamanlı 'vurgun' operasyonu
01 Mart 2018 11:53
İstiklal Marşı'nı okuyamayan öğrenciye dayak iddiası
01 Mart 2018 11:27		 FETÖ'yü kullanıp insanları dolandırırken yakalandı
01 Mart 2018 11:19
Enes Kanter'in, Türkoğlu'na hakaret davası başladı
01 Mart 2018 11:13		 Konya'da aran firari Kırşehir'de yakalandı
01 Mart 2018 10:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Komşu kızına taktığı altını 7 yıl sonra geri istedi
MHP istedi, bütünşehir projesi ertelendi
Diyanet'teki torpil, bir dilekçeyle Başkanlığa iletildi
'Başladığında yer yerinden oynayacak'
Akademik teşvik neden kaldırılmalı?
Kaz çiftliğinde cinsel istismar olayında genç kızdan şaşırtan ifade
İkinci ele indirim hamlesi
TRT'nin yasaklılar listesi
'300 koyun projesi'ne başvurular yarın sona eriyor
Yerli otomobile babayiğit CEO
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gaybubet-i haşefe 1
çile rüzgarı 3
sözlüğü kapattım 3
islam'ın bir arap siyasal rejimi olduğu gerçeği 5
hoşgeldin 1
idal 5
Gayret etmek 2
yüz yüze 3
heyecan 1
maceraperest 2
SON İLANLAR
Ankara Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Armutlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Taşoluk Barajı Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Karataş Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
YSK Personel Alım İlanı
Göksun Mehmet Sağlam Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam