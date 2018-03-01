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Özel okul teşviğinde, SYDV alt yapısı kullanılmalı!

Özel okulda okuyan öğrenciler için Devlet teşviği verilirken SYDV alt yapısı kullanılmalı.
01 Mart 2018 10:45
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Özel okul teşviğinde, SYDV alt yapısı kullanılmalı!

Aşağıdaki içerik 0 532 540 0 590 nolu memurlar.net Whatsapp hattına gelmiş olup, uygun bulunarak yayıma alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığınca dağıtılan özel okul teşviklerinde memur ve işçilerde bordro, mükelleflerden ise vergi levhası istenmektedir.

Mükellefin kazançlarını az gösterip daha az vergi ödeme imkanları bulunmaktadır. Bu nedenle de puanlamada yüksek puan alabilmektedir.

Memur ve işçiler ise özel okul teşviğinde maaşlarını doğru beyan ettiği için düşük puan nedeniyle teşvik alamamaktadır.

Bu sorununun çözümü için özel okul teşviklerinin dağıtımında anne-babanın mal varlığını dikkate alan bir sistemin geliştirilmesi gerekmektedir.

Bunun için de SYDV'nin kullanmış olduğu sistemden destek alınabilir.

Böylece ihtiyacı olanlara özel okul teşviki dağıtılır.
Memurlar.Net - Özel

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