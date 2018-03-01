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Eskişehir'de kapatılan iş adamları derneğine FETÖ operasyonu
KHK ile kapatılan Eskişehir Girişimci Sanayiciler ve İş Adamları Derneğine yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında KHK ile kapatılan Eskişehir Girişimci Sanayiciler ve İş Adamları Derneğine yönelik soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında gözaltı kararı çıkarılan 6 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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