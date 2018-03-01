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Konya'da aran firari Kırşehir'de yakalandı
Konya'nın Ereğli ilçesindeki ceza infaz kurumundan firar eden hükümlü, Kırşehir'in Kaman ilçesinde yakalandı
Kaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şüphelendikleri bir kişinin kimliğini kontrol etti.
Genel bilgi taramasında, Ereğli'deki ceza infaz kurumundan firar ettiği belirlenen Y.A. (32) gözaltına alındı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Konya'ya gönderildi.
Y.A'nın, uyuşturucu ve fuhşa aracılık etmekten hapis cezası aldığı, yaklaşık bir yıl önce Ereğli Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği öğrenildi.
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