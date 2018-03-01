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21.Dönem POMEM adaylarına yönelik bilgiler

21.Dönem Pomem adayları için, Memurlar.net editörlerinin hazırladığı bilgileri yayınlıyoruz
01 Mart 2018 10:53
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21.Dönem POMEM adaylarına yönelik bilgiler

21.Dönem Pomem adayları için, Memurlar.net editörlerinin hazırladığı bilgileri yayınlıyoruz.

Adayların polis okullarına hangi belgelerle gideceği, kazandıkları okulların web sitesinden öğrenilebilecek.

4 Mart 2018 tarihinde başlayacak olan intibak eğitiminde ilk hafta adaylar bağlı bulundukları eğitim merkezlerinin bulunduğu illerde sağlık muayenesine girecekler.

Okullara alınacak öğrenci adaylarında ''A dilimi" sağlık şartlarına uygun olma şartı aranacak.

Ocak ayında değişen yeni yönetmeliğe göre;

Yazlık üniforma giyildiğinde görünmeyen dövme ve yara izleri polisliğe engel olmaktan çıkarıldı.

4, 5 ve 6. derece kellik ile ilaç kullanımı gerektirmeyen tiroit fonksiyon bozuklukları, teşhis ve tanı için eklem içerisinde yapılan müdahaleler polisliğe engel olmayacak.

Kendiliğinden düşürülen (cerrahi müdahale olmaksızın) böbrek taşları ve tek başına rahim yokluğu polis olmaya engel teşkil etmeyecek.

Adayların en çok eleme yaşadığı rahatsızlıklardan olan Omurga eğriliği (Skolyoz) derecesi 0 ila 10 derece olanlar polis olabilecek.

Basit yumurtalık ve böbrek kistleri polisliğe engel olmayacak.

İşitme seviyesi 25 desibelden 20 desibele indirildi.

Kalp delikleri başarılı şekilde kapatılmış kişiler sağlık açısından sağlam kabul edilecek.

Taşıyıcı bile olsa hepatit B virüsü taşıyanlar, öğrenci olarak kabul edilmeyecek.

Adaylar, mevcut sağlık durumu ile değerlendirilecek. Tedavi veya operasyonla düzelebilen patolojilerin, adaylıktan önce düzeltilmiş olması gerekmektedir. Bu tür tedavi ve operasyonlar için muayene tarihinden sonra hiçbir şekilde süre verilemez. (Önceden tedavi imkanı bulunuyordu)

Adaylar ultrasonografi, ekokardiyografi, solunum ve odiometri gibi testlere tabi tutulacak. (Önceden doktor gerekli gördüğü takdirde bu testlerden geçiliyordu)

Polis okulundayken hastalanan veya yaralananlar, okuldan atılmayıp sivil memur olarak mezun edilerek bu kadrolara atanacak. (Önceden okuldan çıkarılma işlemi gerçekleşiyordu)

Adayların forumdaki paylaşımlarını görmek için tıklayınız.
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