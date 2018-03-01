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Bursa'da 'il gaybubet ablası' ve eşine gözaltı
Bursa'da KOM ekipleri, yaptıkları operasyonda FETÖ'nün il gaybubet ablası ve eşini gözaltına aldı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda Meryem G. ve Ömer G.'nin FETÖ/PDY terör örgütü adına para topladıkları yönünde istihbarat aldı. Yapılan çalışmalarda Meryem G.'nin il gaybubet ablası olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda Meryem G. ile Ömer G. gözaltına alındı.
Meryem G.'nin FETÖ/PDY terör örgütüne üyesi sebebiyle hakkında aranma ve yakalaması bulunanları farklı semtlerdeki evlerde sakladığı ortaya çıktı. Gaybubet evlerindeki firari şüphelileri belirli günlerde ziyaret eden Meryem G., örgüt tarafından gönderilen paralarla sakladığı kişilerin ihtiyacını karşıladığı belirlendi. Ayrıca Meryem G., gaybubet evlerine ziyaretleri sırasında izlenmediğinden ve takip edilmediğinden emin olmak için örgüt tabiriyle tedbir uyguladığı öğrenildi.
2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ahmet Faruk Çabuk
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