Bekir Bozdağ: Erken seçim yok

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, erken seçim iddialarına yanıt verdi.

Ankara'da gazetecilere açıklama yapan Bozdağ, "Erken seçim yoktur, vaktinde seçim vardır. Bunu daha kaç defa tekrar edeceğiz. Yok diyoruz, yok diyoruz, yok diyoruz. AK Parti'nin geleneğinde vaktinde seçim vardır. Bu geleneğe alışmayanlar, bu geleneğe alışsalar iyi olur. Seçim vaktinde olacaktır. Herkes planını ona göre yapsın" dedi.

"TRT GÖREVİNİ YAPIYOR"

TRT'nin bazı şarkıları yasakladığı haberleriyle ilgili olarak konuşan Bozdağ, "Kanunlara göre sigara vs. bazı şeylerle ilgili tedbir alması terörün görevidir. Geçen yıl da , bir önceki yıl da aynısını yaptı. Bunu diğer televizyonların da yapması gerekiyor. Sanki ilk kez yapıyormuş gibi kamuoyuna takdim etmek kanun dışı sansür gibi takdim etmek ahlaksızlıktır. TRT görevini yapıyor" diye konuştu.