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Erdoğan: Afrin'deki o mikserler kimin?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili olarak Fransız şirketi Lafarge'ı işaret ederek, "Oralara gelen o mikserler çok ilginçtir. Mikserler kimin? Lafarge. Lafarge kimin? Fabrikaları var orada. O tünellerin halini gördük. Bu tünellerin içinden değişik yerlere giden yaşam alanları var. Bütün bunlar ortadayken batı bize hala neyin hesabını soruyor?" dedi.
01 Mart 2018 11:13
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Erdoğan: Afrin'deki o mikserler kimin?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi kapsayan Afrika turunun ilk durağı olan Cezayir'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na özellikle batıdan gelen eleştirilerle ilgili olarak "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu iş için birilerinden icazet alacak değiliz. Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın. Öyle veya böyle bitecek bu iş" dedi. Erdoğan, ayrıca, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili olarak "Oralara gelen o mikserler çok ilginçtir. Mikserler kimin? Lafarge. Lafarge kimin? Fabrikaları var orada" diyerek Fransız şirketine dikkat çekti.

O MİKSERLER KİMİN?
Afrin'de TSK çemberini adım adım daraltırken, bir yandan da yerli yabancı basında başka grupların girdiği çıktığı haberleri geliyor. Afrin'de kimlerle karşı karşıyayız? Karşımıza kimler çıkıyor, sayıları ne kadar?

Orada bizim karşımızda kim varsa, kim karşımıza dikiliyorsa, biz onların karşısındayız. Karşımızda olanların kim olduğunu araştırmamız, soruşturmamız gerekmiyor. Bu konuda, 'Kim kimdir Ansiklopedisi'ne bakacak değiliz. Değişik çevreler de çıkabilir karşımıza. Çıktıkları anda bizde gereğini yapmak durumundayız. Bundan birilerinin rahatsız olup olmayacağına da bakmayız. Ne dedik biz? Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu iş için birilerinden icazet alacak değiliz. Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın. Öyle veya böyle bitecek bu iş. Şu anda bütün tüneller tamam. Oralara gelen o mikserler çok ilginçtir. Mikserler kimin? Lafarge. Lafarge kimin? Fabrikaları var orada. O tünellerin halini gördük. Bu tünellerin içinden değişik yerlere giden yaşam alanları var. Bütün bunlar ortadayken batı bize hala neyin hesabını soruyor?

YENİDEN BİR TARİH YAZDILAR
Türkiye eski Türkiye değil. F16'larımız, SİHA'lar, tank, top, kara kuvvetlerimiz, hepsi gerçekten yeniden bir tarih yazdılar. Bu süreç farklı bir süreç. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı an itibarıyla 2083. Mevsim koşulları bu kadar olumsuz olmasına rağmen, son derece başarılı bir harekat gerçekleştiriliyor. Dönene kadar inşallah iyi bir konuma geldiğimizi göreceğiz. Rusya ve İran'la görüşmelerimizi yaptık. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la da yaklaşık 1 saat süren bir görüşmem oldu. Durumları izah ettik.

LAFARGE ŞİRKETİ KİMİN?
Lafarge, merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve inşaat malzemeleri üreten şirket. Çimento, agrega ve beton, çatı malzemeleri, alçı ve alçı levha olmak üzere dört ana faaliyet alanı bulunmaktadır. Kuruluşu 1833'e kadar uzanan Lafarge Grubu'nun bugün 68 ülkede 160 fabrikası ve 68.000'i aşkın çalışanı bulunmaktadır.

Avrupalı inşaat şirketinde DEAŞ'a rüşvet skandalı! Avrupalı inşaat şirketinde DEAŞ'a rüşvet skandalı!

LAFERGE'DEN TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK
Fransız ve İsviçreli inşaat şirketi LafargeHolcim Group'un 2012 ve 2014 yılları arasında Suriye'deki faaliyetlerine devam edebilmesi için ülkede DEAŞ da dahil olmak üzere birçok gruba para verdiği ortaya çıktı. Financial Times'ın haberine göre bu gelişmenin üzerine yapılan şirket içi araştırmanın ardından firmanın CEO'su Eric Olsen istifa etti. Dev inşaat şirketinin çalışanları kısa süre önce Jalabiya'da bulunan çimento fabrikasının güvenliğini sağlamak için 'kabul edilemez anlaşmalarda' bulunduklarını itiraf etmişti. Fransız basınında yer alan haberlere göre, dev şirketin 'güvenlik' karşılığında yaptığı ödemelerden bir kısmı terör örgütü DEAŞ'a gönderildi.

Skandal nedeniyle istifa eden Olsen, "Olaylara müdahil olmasam ve hatta farkında bile olmasam da, istifamın bu konuya maruz kalan firmaya huzur getireceğine inanıyorum" şeklinde konuştu. LafargeHolchim firmasının Suriye'deki militanlara yaptığı ödemenin Eylül 2014 tarihine kadar devam ettiği belirtiliyor.

DEAŞ'TAN BELGE
Fransız basınında yer alan haberlere göre, şirketin kamyonları, 2013'te bölgede faaliyetlerini yürütebilmek için teröristlerin kurduğu kontrol noktalarını geçmek zorundaydı. Bu sıkıntının 'müzakereler sonucunda' aşıldığı, hatta DEAŞ'ın şirkete geçiş serbestisi taşıyan sözde bir belge çıkarttığı kısa süre önce ortaya çıkmıştı.
Yeni Şafak
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