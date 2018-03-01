|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Erdoğan: Afrin'deki o mikserler kimin?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili olarak Fransız şirketi Lafarge'ı işaret ederek, "Oralara gelen o mikserler çok ilginçtir. Mikserler kimin? Lafarge. Lafarge kimin? Fabrikaları var orada. O tünellerin halini gördük. Bu tünellerin içinden değişik yerlere giden yaşam alanları var. Bütün bunlar ortadayken batı bize hala neyin hesabını soruyor?" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi kapsayan Afrika turunun ilk durağı olan Cezayir'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na özellikle batıdan gelen eleştirilerle ilgili olarak "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu iş için birilerinden icazet alacak değiliz. Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın. Öyle veya böyle bitecek bu iş" dedi. Erdoğan, ayrıca, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili olarak "Oralara gelen o mikserler çok ilginçtir. Mikserler kimin? Lafarge. Lafarge kimin? Fabrikaları var orada" diyerek Fransız şirketine dikkat çekti.
O MİKSERLER KİMİN?
Orada bizim karşımızda kim varsa, kim karşımıza dikiliyorsa, biz onların karşısındayız. Karşımızda olanların kim olduğunu araştırmamız, soruşturmamız gerekmiyor. Bu konuda, 'Kim kimdir Ansiklopedisi'ne bakacak değiliz. Değişik çevreler de çıkabilir karşımıza. Çıktıkları anda bizde gereğini yapmak durumundayız. Bundan birilerinin rahatsız olup olmayacağına da bakmayız. Ne dedik biz? Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu iş için birilerinden icazet alacak değiliz. Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın. Öyle veya böyle bitecek bu iş. Şu anda bütün tüneller tamam. Oralara gelen o mikserler çok ilginçtir. Mikserler kimin? Lafarge. Lafarge kimin? Fabrikaları var orada. O tünellerin halini gördük. Bu tünellerin içinden değişik yerlere giden yaşam alanları var. Bütün bunlar ortadayken batı bize hala neyin hesabını soruyor?
YENİDEN BİR TARİH YAZDILAR
LAFARGE ŞİRKETİ KİMİN?
Avrupalı inşaat şirketinde DEAŞ'a rüşvet skandalı! Avrupalı inşaat şirketinde DEAŞ'a rüşvet skandalı!
LAFERGE'DEN TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK
Skandal nedeniyle istifa eden Olsen, "Olaylara müdahil olmasam ve hatta farkında bile olmasam da, istifamın bu konuya maruz kalan firmaya huzur getireceğine inanıyorum" şeklinde konuştu. LafargeHolchim firmasının Suriye'deki militanlara yaptığı ödemenin Eylül 2014 tarihine kadar devam ettiği belirtiliyor.
DEAŞ'TAN BELGE
Bu haber 1,719 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI