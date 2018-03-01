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'300 koyun projesi'ne başvurular yarın sona eriyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM) sözleşme imzalanacak yetiştiricilere satılacak 300 başa kadar küçükbaş hayvan için başvurular yarın sona erecek
01 Mart 2018 11:20
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'300 koyun projesi'ne başvurular yarın sona eriyor

TİGEM'den edinilen bilgilere göre, koyun sayısının ve et üretiminin artırılması amacıyla başlatılan Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi kapsamında sözleşmeli üretim modeline başvurular devam ediyor.

Söz konusu hayvanların alımı için başvurular, TİGEM'in internet sitesinden (www.tigem.gov.tr) alınıyor. Proje için yarın son başvurular alınacak.

Proje kapsamında Akkaraman, Morkaraman, Merinos, İvesi, Karayaka, Hemşin, Eşme koyunu, Halep keçisi ve kıl keçisi elektronik ortamda müracaat eden yetiştiriciler tarafından tercih edilebiliyor. Başvuru sahipleri en fazla 3 ırk tercihinde bulunabiliyor.

Yerli ırk küçükbaş hayvanlar yurt içinden, diğerlerinin Türkiye'den karşılanamayan kısmı yurt dışından getirilecek.

Proje kapsamındaki koyunlardan doğan kuzular için TİGEM tarafından alım garantisi verilecek. TİGEM'den, fiyatlar ve alım kriterlerinin, hayvanların bir yıl sonra doğum yapacağı göz önüne alınarak daha sonra açıklanacağı belirtildi. Fiyat tespitinde yetiştiricinin zarar etmeyeceği bir fiyatın baz alınacağı bildirildi.

Üretici başına 300 küçükbaşa kadar hayvanın verileceği projeyle 500 bin anaç hayvan temin edilmesi planlanıyor.

Projeyle 8. yılın sonunda küçükbaş dişi sayısının ilave 5 milyon başa ulaşması ve yaklaşık 3 milyon 250 bin baş erkek kesimiyle 52 bin 300 ton et üretimi hedefleniyor.

ÜRETİCİ SEÇİMİ KRİTERLERİ

Projeler değerlendirilirken; müracaat edilen il veya ilçenin mera kapasitesi, küçükbaş hayvan varlığı gibi kriterler göz önünde bulundurulacak.

Üreticiler değerlendirilirken; üretim yapacağı yerin mera alanı, kaba yem üretebilirliği, hayvan varlığı, cinsiyeti ve yaşı, hayvan barınağına sahip olması, halen hayvancılıkla uğraşıyor olması gibi kriterlere bakılacak.

Mera alanı kriteri, atıl kapasiteye sahip mera alanlarının aktif kullanılmasını sağlamak, kaba yem üretimi için arazi varlığının olması kriteri ise sürdürülebilir ve karlı bir hayvancılık yapılmasını sağlamak amacıyla isteniyor.
Anadolu Ajansı
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