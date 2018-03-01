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KDV kanun tasarısında kurumiçi uzmanlık yerine 2 bin kariyer kadro ihdası yer aldı
TBMM'nin yayımladığı KDV kanun tasarısında kurumiçi uzmanlık yer almadı. Ancak tasarıda 100 Devlet gelir uzman yardımcısı ve 1000 vergi müfettiş yardımcısı kadrosu ihdas edilmesi öngörüldü
TBMM'nin yayımladığı KDV kanun tasarısında kurumiçi uzmanlık yer almadı. Ancak tasarıda 100 Devlet gelir uzman yardımcısı ve 1000 vergi müfettiş yardımcısı kadrosu ihdas edilmesi öngörüldü.
KDV tasarının Ek 35. maddesinde, 1000 Devlet Gelir Uzman yardımıcısı ve 1000 Vergi müfettiş yardımcısı kadrosunun ihdası yer alıyor.
Kadro ihdasları, hemen alım yapılacağı anlamına gelmiyor. Kadro ihdasları, genel olarak kurumların 1-3 yıl içinde ortaya çıkacak personel alım ihtiyaçları için yapılmakta...
İşte TBMM'ye sevk edilen kanun tasarısında yer alan kadro ihdası
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