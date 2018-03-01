FETÖ'nün 'arama-tarama mesulü'nden üyelere talimat

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Düzce çatı yapılanması davasının tutuklu sanıklarından örgütün "arama tarama mesulü" olduğu belirtilen Mehmet Nuri Kömür'ün, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgüt mensuplarına yönelik talimatlarının yer aldığı "ByLock" mesajları deşifre edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18'i firari 77 sanığın yargılandığı çatı yapılanması davasının tutuklu sanıklarından Kömür'ün, "Mesudimest" kod adı ile kullandığı öne sürülen "ByLock" yazışmaları dosyaya eklendi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ilin "arama tarama mesulü (ATM)" olarak tanımlanan Kömür'ün deşifre edilen ByLock mesajlarında, örgüt üyelerine, 17-25 Aralık süreci sonrasında muhtemel operasyonlara karşı evlerinde ve iş yerlerinde hiçbir materyal saklamaması talimatı dikkati çekiyor.

Sanık Kömür'ün, tutuklamaların hangi çerçevede yapıldığına yer verilen ve örgütün orta kademesindeki sözde yetkili abi-ablalara 28 Aralık 2015'te attığı mesajlarında, şu ifadeler yer aldı:

"Arkadaşlar şu ana kadar gözaltından tutuklamaya geçiş, daha çok yakalanan evrak, kurban, burs, bağış, himmet, mütevelli ve ders grubu listeleri, yanlış ifade, panik yapmak, avukat gelmeden ifade vermeye başlamak, teknik bilişim malzemeleri yakalatma ve şikayet etmeden kaynaklı. Dikkat ederseniz çoğunluğu da bilgi-belge-teknik malzemeler. Yani iyi bir arama-tarama yapılmamasından kaynaklı deliller oluşturuyor."

Mesajlarda, ev ve iş yerlerinde iyice arama-tarama yapılması, örgüt ile ilişiği bulunan tüm materyallerin imha edilmesi talimatını veren sanık Kömür, örgüt üyelerinin bu süreçte rahat davranmasına karşın şunları ifade etti:

"Şu düşünceler bizi ele veriyor; 'Bize bir şey olmaz.' düşüncesi, 'Ben gerekli temizliği yaptım.' kanaati, 'Bize gelinceye kadar o hooo.', 'Ben ölürüm ama bunlardan ayrılmam.' söylemi (Hocaefendi ile fotoğraf gibi), 'Bunlar çok kıymetli siz değerini bilmezsiniz.', 'Birkaç defa aradılar bir şey bulamadılar.', 'Biz bu işi yolda bulmadık.', 'Benim sakladığım yerde cinler bile bulamaz.', 'Ben her şeye razıyım, hapisse hapis, idam da etseler razıyım ben."

Sanık Kömür'ün ayrıca örgüt yöneticileri ile paylaştığı mesajında, "Arkadaşlar, 'Hizmet ne emeklerle buralara geldi ya da gelecek sene hizmet için bunlar lazım olacak.' gibi söylemlerle hataya düşmeyin. Arkadaşlar ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor, ateş hepimizi yakıyor. Lütfen yeniden arama-tarama." ifadeleri dikkat çekti.

İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin ildeki çatı yapılanmasına yönelik soruşturma sonunda haklarında dava açılan 18'i firari 77 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla 10 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, örgütün "arama tarama mesulü" olan kişilerin, il abisinden dahi izin almadan istediği kişinin, üzerinin, evinin, arabasının, çalıştığı iş yerindeki odasının aranmasına yetkili olduğu belirtiliyor.

İddianamede, çatı yapılanması dosyasında bulunan birçok ATM'nin, bazı örgüt mensuplarının gözaltına alınmasının ardından edindikleri bilgileri örgüt üyeleri ile ByLock üzerinden paylaşmaları ve yakalanmamaları için talimatlarda bulundukları yer alıyor.

TAYYİB HOŞBAŞ