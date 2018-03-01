1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Sırat köprüsü' gibi asma köprü

Artvin'in Yusufeli ilçesi Irmakyanı köyündeki vatandaşlar, araçlarıyla Çoruh Nehri üzerinde kurulu çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğundaki ahşap köprüden geçerek ulaşım sağlıyor
01 Mart 2018 11:44
Yazdır
'Sırat köprüsü' gibi asma köprü

İlçeye 14 kilometre uzaklıktaki Irmakyanı köyünün yanından geçen Çoruh Nehri üzerine yıllar önce çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğunda ahşap köprü inşa edildi. Köylüler, araçlarıyla ulaşımı, köprüden geçerek sağlıyor. Otomobilleri ve kamyonlarıyla asma köprüyü kullanan sürücüler, yıllardır kullandıkları köprünün güvenli olduğunu, geçerken de herhangi bir tedirginlik yaşamadıklarını söyledi.

Köprünün bağlantısı olan karayolundan araçları ile gelip geçen sürücüler ise sallanan asma köprüden geçen araçları şaşkınlıkla izliyor. Köyün tek girişinin sağlandığı köprüye hayvanların girişini önlemek için takılan kapı da görenlerin dikkatini çekiyor.

SIRAT KÖPRÜSÜ BENZETMESİ

Irmakyanı Köyü Muhtarı Mehmet Delioğlu, köprüyle ilgili olarak, "Hiçbir tehlikesi yok ve çok rahatız. Korkumuz yok. Sadece büyük kamyonlar geçerken biraz sallanıyor ve oda biraz heyecan veriyor. Yoksa yıllardır sorunsuz geçiyoruz" dedi.

Kamyon şoförü Yusuf Yılmaz da sırat köprüsü benzetmesi yaptığı köprüden yıllardır geçtiğini belirterek, "Bazen köprünün tahtaları çürüdüğü için araçlarımızın lastikler araya düşüyordu. Tahtalardaki çiviler lastiğimizi patlatıyor. O anda korkuyla geçtiğimiz olmuştur. Ot yüklü kamyonla geçerken biraz sarsıntı çok oluyor. Yaşam mücadelemiz böyle gelmiş böyle gidiyor" ifadelerini kullandı.

Nusret DURUR

Doğan Haber Ajansı
Bu haber 1,856 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı-Haritalı
01 Mart 2018 14:45		 Başkent'te servis araçlarının eylemi trafiği aksattı
01 Mart 2018 14:04
TRT'nin yasaklılar listesi
01 Mart 2018 10:26		 Komşu kızına taktığı altını 7 yıl sonra geri istedi
01 Mart 2018 08:20
İstanbul'da Kar yağışı başladı
01 Mart 2018 01:17		 Ankara'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
01 Mart 2018 00:35
Türk edebiyatının usta ismi hastaneye kaldırıldı
28 Şubat 2018 22:58		 İstanbul'a sürücüsüz otobüs geliyor
28 Şubat 2018 22:48
Afrin'e gitmek için dilekçe verdiler
28 Şubat 2018 22:38		 Mahallenin kedileri imamın yolunu gözlüyor
28 Şubat 2018 21:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Komşu kızına taktığı altını 7 yıl sonra geri istedi
MHP istedi, bütünşehir projesi ertelendi
Diyanet'teki torpil, bir dilekçeyle Başkanlığa iletildi
'Başladığında yer yerinden oynayacak'
Akademik teşvik neden kaldırılmalı?
Kaz çiftliğinde cinsel istismar olayında genç kızdan şaşırtan ifade
İkinci ele indirim hamlesi
'300 koyun projesi'ne başvurular yarın sona eriyor
TRT'nin yasaklılar listesi
Yerli otomobile babayiğit CEO
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anderson talisca 1
doktorlar 1
kibrit 2
emniyet müdürü fahri küçük 2
ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın 1
aşk ve mavi 1
serengeti 2
trt'nin 208 şarkıya yasak getirmesi 2
ayakkabı doyumsuzluğu 1
04.03.2018 fenerbahçe vs akhisar bld.spor maçı 1
SON İLANLAR
Ankara Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Armutlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Taşoluk Barajı Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Karataş Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
YSK Personel Alım İlanı
Göksun Mehmet Sağlam Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam